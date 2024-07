F2, Bélgica: Corrida Principal deu quarto triunfo de Isack Hadjar

Isack Hadjar, da Campos Racing, conquistou a sua quarta vitória da época em Spa-Francorchamps, terminando à frente de Gabriel Bortoleto e Jak Crawford. Partindo da Pole, Paul Aron liderou inicialmente, mas Hadjar rapidamente o ultrapassou e a Bortoleto. A corrida teve vários incidentes e intervenções do Safety Car, incluindo uma colisão que eliminou Zane Maloney, Oliver Bearman e Josep María Martí, e outro acidente envolvendo Victor Martins e Rafael Villagómez.

Hadjar utilizou uma estratégia DRS bem sucedida e uma paragem nas boxes atempada para garantir a liderança. Apesar dos atrasos nas boxes, Bortoleto e Aron mantiveram-se competitivos, mas Aron teve um desgosto quando o seu carro parou na última volta. Hadjar manteve a liderança para vencer, com Bortoleto a terminar em segundo e Crawford em terceiro. Zak O’Sullivan e Richard Verschoor completaram os cinco primeiros, enquanto os outros finalistas pontuais incluíram Maloney, Miyata, Cordeel, Antonelli e Duerksen.

A straight fight to the finish 👊

And here's who walked away with points from another action-packed Feature Race 📈#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/MDV4AJAo49

— Formula 2 (@Formula2) July 28, 2024