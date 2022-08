F2 Bélgica, Corrida 2: Jack Doohan vence, Felipe Drugovich aumenta vantagem | AutoSport

Jack Doohan venceu a corrida 2 em Spa, depois de uma excelente prova, alicerçada numa boa jogada estratégica da equipa. Felipe Drugovich foi segundo, mas deu um passo importante rumo ao título.



Felipe Drugovich largava da pole, depois de uma excelente prestação na qualificação. Ao seu lado tinha Enzo Fittipaldi, com Logan Sargeant e Jack Doohan na segunda linha, para esta corrida principal, com 25 voltas.

Os pilotos das primeiras linhas largavam com os pneus macios e na largada, Drugovich manteve a liderança e ganhou uma boa margem para Doohan, que passou por Fittipaldi. O brasileiro perdeu o terceiro lugar para Dennis Beckmann logo a seguir, num mau arranque.

Doohan começava a pressionar Drugovich e afastavam-se do resto da concorrência, enquanto Fittipaldi tentava aguentar o ataque de Liam Lawson. Theo Pourchaire apareceu em ritmo lento na reta Kemmel, sendo obrigado a desistir, o que era um golpe tremendo nas contas do título, mais ainda com Drugovich na frente da corrida. Lawson, Fittipaldi e Richard Verschoor davam espetáculo numa luta intensa pelo quarto lugar.

A partir da volta 8, começamos a ver trocas de pneus, mas Drugovich e Doohan mantinham-se na frente e com uma distância saudável. Doohan foi o primeiro a parar, para tentar o undercut ao piloto brasileiro. A luta entre Fittipaldi e Lawson continuava acesa com mais uma passagem por fora de pista do brasileiro na luta com o neozelandês. Drugovich entrou a 15 voltas do final, numa paragem um pouco demorada e Doohan passou para a frente da corrida.

Drugovich ficava na expetativa, tendo de gerir o andamento, sem cometer erros, enquanto Doohan tentava forçar o andamento, passando por pilotos que ainda não tinham parado, as vezes de forma arriscada. Depois de todas as trocas de pneus feitas, Doohan era líder da corrida com Drugovich, Lawson, Fittipaldi e Sargeant, que tinha passado Beckmann na volta 16, uma antes de todos os pilotos terem cumprido as paragens obrigatórias. Verschoor era oitavo e o primeiro com pneus macios (ele que começou com pneus médios e um dos últimos a parar) e tinha hipóteses de ganhar várias posições nas últimas voltas da corrida. Verschoor conseguiu uma excelente operação e foi subindo até ao quarto lugar. Na frente, Doohan mantinha-se na liderança com dois segundos de vantagem para Drugovich.

A uma volta do final, Liam Zendeli, que estava a ocupar o lugar de Ollie Caldwell (penalizado por ter chegado aos 12 pontos na sua licença), apareceu parado em pista, o que motivou um período rápido de Virtual Safety Car.

O fim da corrida chegou pouco depois e Doohan cruzou a linha de meta em primeiro, numa grande exibição do jovem da academia Alpine, depois de uma boa jogada estratégica da Virtuosi. Felipe Drugovich foi segundo e, após perder a liderança no undercut de Doohan, preferiu manter o segundo posto, sabendo que ia ganhar muitos pontos a Pourchaire. Liam Lawson conseguiu o terceiro lugar, depois da vitória de ontem e mostrou que tem potencial para lutar por títulos. Richard Verschoor (boa jogada estratégica e boa gestão de corridas) e Enzo Fittipaldi completaram o top 5.