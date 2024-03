F2, Barém: ‘Dobradinha’ de Zane Maloney | AutoSport

Pepe Marti, que partiu de 11º na grelha de partida, com pneus macios, mostrou um ritmo forte e terminou em segundo, ultrapassando Zak O’Sullivan nas últimas voltas. O’Sullivan, que liderou durante uma parte da corrida, passou na linha de meta em quarto, enquanto Paul Aron foi terceiro, mas recebeu uma penalização de cinco segundos, promovendo o adversário para a última posição do pódio.

Está a ser um início de temporada forte de Zane Maloney no Campeonato FIA de Fórmula 2, que com um bom desempenho no Barém para vencer a corrida principal, assegurando um duplo triunfo na ronda de abertura de 2024. Largando de terceiro na grelha de partida, Maloney optou pelos pneus de composto macio e rapidamente assumiu a liderança de Isaac Hadjar. Apesar de um período de safety car causado por uma colisão envolvendo Gabriel Bortoleto e Hadjar, Maloney controlou a corrida.

