F2, Bahrein: Theo Pourchaire dominou corrida 2 | AutoSport

Theo Pourchaire dominou a corrida 2 da jornada de abertura, que teve como palco o circuito internacional do Bahrein. O piloto da Alfa Romeo cilindrou a concorrência e terminou com quase 20 segundos de vantagem.

Theo Pourchaire largava da pole, seguido de Victor Martins, Richard Verschoor e Dennis Hauger. A largada correu bem ao piloto francês, que tirou bilhete e se afastou do resto do pelotão, enquanto Martins caiu para quarto lugar. Kush Maini conseguiu assumir o segundo posto ao mesmo tempo que Verschoor levou um toque e não evitou um pião. Pourchaire afastou-se da concorrência, enquanto Roman Stanek apareceu parado na pista, também vítima do incidente anterior. Martins, Frederik Vesti e Stanek ficaram fora de prova. O Safety Car foi chamado para a pista e a nova ordem era Pourchaire, Maini, Ralf Boschung (que largou de 10º), Oliver Bearman, Ayumu Iwasa, Enzo Fittipaldi, Zane Maloney (excelente largada), Dennis Hauger e Isaak Hadjar.

Na volta 4, a corrida recomeçou e Boschung passou Maini e assumiu o segundo posto, enquanto Hadjar começava a evidenciar-se subindo ao sexto posto. Hauger acabou também por regressar às boxes na volta seis, regressando na volta 10 para uma sessão de testes.

Na volta 11 começaram as jogadas estratégicas, com Arthur Leclerc, Jack Doohan e Jehan Daruvala a trocarem para os pneus macios, ainda muito cedo nesta corrida. Bearman, Iwasa e Enzo Fittipaldi entraram uma volta depois para trocar para pneus macios, tal como Pourchaire e Maini na volta 13. Boschung fez a troca obrigatória na volta 15 e Pourchaire regressou à liderança da corrida. Doohan, que ontem teve uma péssima corrida, foi penalizado com cinco segundos por um “unsafe release”, enquanto Daruvala foi penalizado por ter excedido a velocidade máxima na via das boxes.

Uma vez que todas as trocas obrigatórias foram feitas, Pourchaire tinha 12 segundos de vantagem para Boschung, mas o suíço tinha os pneus duros e o francês tinha de gerir os pneus macios. Arthur Leclerc e Kush Maini seguiam Boschung. Leclerc foi perdendo posições, supostamente com problemas nos travões e foi caindo até ao sétimo posto, enquanto Boschung e Maini se mantinham no top 3. Pourchaire tinha uma mão na vitória.

Zane Maloney, que largou de 18º estava a fazer uma recuperação impressionante e era já quinto, com Bearman a não conseguir aguentar Maloney por muito tempo, perdendo o quarto lugar. Leclerc conseguiu recuperar duas posições e regressou ao quinto posto. Verschoor, que foi dos últimos a parar, começava a ganhar várias posições e aproximava-se do top 5, enquanto Maloney já estava a pressionar Maini, que não conseguiu segurar o jovem piloto da Red Bull.

Pourchaire cruzou a linha de meta com 19 segundos de vantagem, com Boschung a repetir a presença no pódio e Maloney a selar uma recuperação tremenda, de 18º a 3º. Seguiram-se Maini, Verschoor, Leclerc, Hadjar, Iwasa, Fittipaldi e Juan Manuel Correa.