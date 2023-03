F2, Bahrein: Ralph Boschung vence corrida Sprint | AutoSport

Ralph Boschung conseguiu finalmente a sua primeira vitória na F2. Depois de 96 corridas e mais de 2000 voltas dadas nesta categoria, Boschung conseguiu finalmente a vitória.

O piloto suíço largou da pole da grelha invertida e nunca foi incomodado depois de um excelente arranque. As lutas atrás de si atrasaram a possível concorrência e terminou a prova com mais de dez segundos de vantagem para o segundo classificado. Dennis Hauger foi segundo, depois de uma excelente corrida, a fazer lembrar os tempos da F3 onde dominou por completo. Hauger teve de lutar contra o estreante Victor Martins, que conseguiu um pódio na sua primeira corrida na categoria. Boa corrida do piloto da Alpine. Ayumu Iwasa começou em quarto e apesar de ter estado na luta pelo pódio, terminou em quarto, à frente de Theo Pourchaire que fez uma primeira parte de corrida sensacional, mas exigiu demasiado dos pneus nessa fase e pagou a fatura no fim.

O filme da corrida

Ralph Boschung estava na pole da grelha invertida, com o estreante da Trident Roman Stanek ao seu lado na fila da frente. Seguiam-se Arthur Leclerc e Ayumu Iwasa.

Boschung largou bem e manteve a posição, ao contrário de Stanek que caiu para quarto. A luta entre Leclerc e Iwasa foi intensa nas primeiras curvas, mas foi o japonês a levar a melhor. Stanek continuava a perder lugares e Victor Martins passou para o quinto posto ainda na primeira volta. Stanek continuava a acumular erros que estava agora pressionado por Théo Pourchaire, que já na segunda volta passou o estreante em busca dos primeiros lugares. Um pouco mais adiante, Martins e Leclerc trocaram lugares, com o piloto da Alpine a levar a melhor, enquanto Pourchaire passava Dennis Hauger pelo quinto posto. Os pilotos da ART (Martins e Pourchaire) estavam endiabrados.

Arthur Leclerc acabou por ser penalizado por uma infração do procedimento de arranque (tal como Isack Hadjar), o que acabaria com o seu esforço de chegar aos primeiros lugares.

Na volta 9, Victor Martin conseguiu passar Iwasa, mas foi por pouco tempo, pois o japonês tratou de recuperar a segunda posição algumas curvas depois. Na frente, Boschung ia alargando a sua vantagem.

A meio da corrida, tínhamos Boschung na frente, seguido de Iwasa, Martins, Pourchaire, Hauger, Jehan Daruvala, Stanek, Kush Maini, Frederik Vesti e Richard Verschoor.

Na volta 13, tivemos uma reedição da luta Iwasa vs Martins, com a dupla a dar espetáculo, com Martins a levar a melhor. Pourchaire aproveitou e passou Iwasa, mas o japonês tratou de responder à manobra aguentando o terceiro lugar. Hauger juntou-se à festa e passou Pourchaire, que após estar a lutar pelo terceiro lugar, caia para o quinto posto. Um erro de Iwasa abriu a porta a Hauger que passou para terceiro lugar e Pourchaire pressionava Iwasa.

Pourchaire, que começou a corrida com um ritmo diabólico, estava agora sob pressão de Daruvala, na luta pelo quinto posto. Na volta 21, Hauger atacava Martins na luta pelo segundo posto, com os dois campeões da F3 a proporcionarem excelentes momentos. Hauger levou a melhor e o segundo lugar passou a ser do piloto da Red Bull.

A última volta chegou pouco depois e Ralf Boschung conseguiu a sua primeira vitória, depois da 96ª corrida na F2. Hauger conseguiu o segundo posto e Martins foi terceiro na sua estreia na Fórmula 2. Iwasa foi quarto e Pourchaire completou o quinto posto.