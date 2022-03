F2, Bahrein: Jack Doohan conquista a pole position | AutoSport

Jack Doohan (Virtuosi) conquistou a primeira pole position do ano na sessão de qualificação do campeonato FIA de Fórmula 2 no Bahrein, estabelecendo como volta mais rápida o tempo de 1:40.542s e deixando Theo Pourchaire (ART Grand Prix) a 0.141s de diferença.

A sessão foi interrompida com uma bandeira vermelha após o Ayumu Iwasa (DAMS) ter perdido o controlo do monolugar e ter terminado na caixa de gravilha do circuito.

Jake Hughes (Van Amersfoort Racing) foi o primeiro piloto a registar um bom tempo, mas a meio da sessão Doohan subiu para o primeiro lugar e de lá mais não saiu.

Theo Pourchaire, ainda tentou roubar a pole position provisória, mas ficou a dois décimos do tempo de Doohan. O terceiro qualificado foi Jüri Vips (Hitech GP), que irá partilhar a segunda fila da grelha Logan Sargeant (Carlin). Ralph Boschung (Campos Racing) fechou o top 5.

Felipe Drugovich (MP Motorsport) terminou a sessão de qualificação no 10º posto e sai da primeira posição da grelha para a corrida sprint de amanhã.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Jack Doohan Virtuosi 1:40.542s 2 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:40.683s +0.141s 3 Juri Vips Hitech GP 1:40.755s +0.213s 4 Logan Sargeant Carlin 1:40.760s +0.218s 5 Ralph Boschung Campos Racing 1:41.000s +0.458s 6 Liam Lawson Carlin 1:41.100s +0.558s 7 Jehan Daruvala Prema 1:41.115s +0.573s 8 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:41.121s +0.579s 9 Richard Verschoor Trident 1:41.178s +0.636s 10 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:41.210s +0.668s 11 Roy Nissany DAMS 1:41.218s +0.676s 12 Calan Williams Trident 1:41.313s +0.771s 13 Marcus Armstrong Hitech GP 1:41.354s +0.812s 14 Marino Sato Virtuosi 1:41.374s +0.832s 15 Dennis Hauger Prema 1:41.509s +0.967s 16 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:41.529s +0.987s 17 Olli Caldwell Campos Racing 1:41.752s +1.210s 18 Clement Novalak MP Motorsport 1:41.865s +1.323s 19 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:42.083s +1.541s 20 Cem Bolukbasi Charouz Racing System 1:42.089s +1.547s 21 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:42.880s +2.338s 22 Ayumu Iwasa DAMS Sem tempo