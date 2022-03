F2, Bahrein: Felipe Drugovich bate Ayumu Iwasa no treino | AutoSport

Felipe Drugovich (MP Motorsport) foi o piloto mais rápido na sessão de treinos livres da ronda do Bahrein do campeonato FIA de Fórmula 2. O piloto brasileiro bateu Ayumu Iwasa (DAMS) por 0.195s e começa a nova época da melhor maneira.

A MP Motorsport chegou a ter os seus dois pilotos no topo da tabela de tempos, com Clément Novalak atrás de Drugovich, mas primeiro Roy Nissany e depois Iwasa separaram a dupla da equipa neerlandesa. Marcus Armstrong (Hitech GP) fechou o top 5 do treino livre da ronda inaugural da Fórmula 2.

A Qualificação da F2 tem início às 16.30h (em Portugal continental).

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.484s 2 Ayumu Iwasa DAMS 1:44.679s +0.195s 3 Roy Nissany DAMS 1:44.754s +0.270s 4 Clement Novalak MP Motorsport 1:44.769s +0.285s 5 Marcus Armstrong Hitech GP 1:44.833s +0.349s 6 Jehan Daruvala Prema 1:44.838s +0.354s 7 Liam Lawson Carlin 1:44.886s +0.402s 8 Logan Sargeant Carlin 1:45.112s +0.628s 9 Olli Caldwell Campos Racing 1:45.241s +0.757s 10 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:45.244s +0.760s 11 Dennis Hauger Prema 1:45.370s +0.886s 12 Richard Verschoor Trident 1:45.414s +0.930s 13 Juri Vips Hitech GP 1:45.476s +0.992s 14 Jack Doohan Virtuosi 1:45.548s +1.064s 15 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:45.845s +1.361s 16 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:46.047s +1.563s 17 Ralph Boschung Campos Racing 1:46.200s +1.716s 18 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:46.224s +1.740s 19 Calan Williams Trident 1:46.393s +1.909s 20 Marino Sato Virtuosi 1:46.750s +2.266s 21 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:46.842s +2.358s 22 Cem Bolukbasi Charouz Racing System 1:47.905s +3.421s

(em atualização)