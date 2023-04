F2, Azerbaijão: Oliver Bearman vence em final de corrida caótico | AutoSport

Oliver Bearman demonstrou que para terminar em primeiro, primeiro é preciso terminar, pois o estreante britânico conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 2 numa dramática Sprint Race.

Após a sua primeira pole position, ele arrancou em 9º na grelha e foi subindo na tabela para

para conquistar a vitória do companheiro de equipa da PREMA Racing, Frederik Vesti.

Um recomeço de prova tardio a apenas três voltas do fim, trouxe drama, com o líder da corrida Dennis Hauger e o segundo classificado, Victor Martins, a ficarem pelo caminho. A dupla da PREMA estava lá para aproveitar e a corrida terminou atrás do terceiro e último Safety Car. Jak Crawford, da Hitech Pulse-Eight, também se manteve longe de problemas para conquistar o seu segundo pódio em terceiro.

Richard Verschoor largou da pole, mas aguentou o primeiro lugar por pouco tempo, com um toque nos muros de Baku a ditar o fim prematuro das esperanças do piloto. Zane Maloney e Victor Martins ainda lutaram pelo primeiro posto, mas quem passou para a frente foi Dennis Hauger que largou de sexto, com uma bela largada. Ralph Boschung também não evitou contacto com as barreiras e promoveu o primeiro Safety Car da corrida. Hauger manteve-se na frente da prova até que Roy Nissany também bateu contra os muros e trouxe o Safety Car de novo à pista, para três voltas finais de cortar a respiração. No recomeço, Hauger falhou a abordagem à curva 1 e bateu contra o muro, acontecendo o mesmo a Victor Martins, que depois foi colhido por Jehan Daruvala. Quem aproveitou foi Bearman que em luta direta com Vesti, levou a melhor, numa corrida que terminou sob Safety Car.

Amanhã, as 8 e 25 teremos a corrida principal de F2