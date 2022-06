F2, Azerbaijão: Juri Vips conquista a segunda pole do ano | AutoSport

Juri Vips, piloto da academia Red Bull, fez a pole na qualificação de hoje em Baku, na F2. O piloto da Hitech GP fez o melhor tempo (1:53.762) mesmo no fim da sessão, o suficiente para carimbar a sua segunda pole do ano.

A sessão foi animada com Ayumu Iwasa (DAMS) a ser um dos mais rápidos quando a sessão se encaminhava para o fim, mas um toque com as barreiras do circuito motivou a interrupção da qualificação e o fim prematuro da participação do japonês, também da Red Bull. Nas últimas voltas, Vips destacou-se levando a melhor sobre Liam Lawson (Carlin) que não ficou muito longe de roubar a pole a Vips. Em terceiro lugar ficou Dennis Hauger (Prema) ficando a pouco mais de 0.2 seg. da referência, num top 3 constituído apenas por pilotos ligados à Red Bull. Marcus Armstrong (Hitech GP) foi quarto, à frente de Felipe Drugovich (MP Motorsport), líder do campeonato, que fechou o top5. Amanhã teremos a corrida sprint e no domingo a corrida principal.