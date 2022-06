F2, Azerbaijão: Frederik Vesti vence corrida sprint dramática | AutoSport

Baku voltou a dar-nos uma grande corrida na F2, Grandes lutas, incidentes, Safety Cars e um vencedor que a certo ponto parecia improvável. Frederik Vesti, piloto da Mercedes, venceu pela primeira vez na F2 com prejuízo para Jehan Daruvala, que liderou grande parte da corrida. Os incidentes nas últimas voltas deram uma cambalhota no resultado.

Jake Hughes largou da pole, seguido de Frederik Vesti e Jehan Daruvala. Vesti largou melho,r mas na curva 2 Daruvala e Hughes lutaram com intensidade com o piloto da Red Bull a levar a melhor sobre o britânico.

Dennis Hauger tinha feito uma má largada, começava a destacar-se e depois de ter passado pelo 12º posto era 10º na volta 4, com a melhor volta nessa altura. Jack Doohan tinha a sua asa danificada e foi obrigado a regressar às boxes para fazer a troca. Na frente, Daruvala cava um fosso para Hughes e Vesti, que começava a atacar o segundo lugar. Logan Sargeant e Richard Verschoor completavam o top 5, com Marcus Armstrong e Felipe Drugovich na sexta e sétima posição. Na volta 6, Vesti passou Hughes com uma manobra agressiva, mas que lhe permitiu subir ao segundo posto, com Daruvala já a quatro segundos de distância. Hughes continuava a perder posições e Sargeant subiu ao terceiro lugar. Verschoor também despachava Hughes na reta da meta e o pole sitter ia caindo na tabela.

Juri Vips e Theo Pourchaire aproveitaram a tarde difícil de Hughes para subir algumas posições, com Pourchaire a ser inteligente, ganhando posições a Hughes e Hauger. Vips e Pourchaire lutavam entre si pela sétima posição enquanto na frente, Daruvala seguia sem ser incomodado, com Vesti a alguma distância e Sargeant também algo distante do segundo lugar. A luta pelo quarto lugar entre Verschoor e Armstrong começava a animar, quando estávamos na volta 13. Na volta seguinte, Hauger falhou completamente a travagem na tentativa de ultrapassagem a Pourchaire e acabou contra as barreiras da pista, levando à entrada do Safety Car. Com isso, o trabalho de Daruvala ficou desfeito e a vantagem do líder da corrida esfumou-se.

No recomeço da corrida Daruvala manteve a liderança, mas Sargeant falhou a primeira travagem e caiu para o quinto lugar e Drugovich passou por Lawson e subiu ao sexto lugar. Vips foi apanhado numa luta e caiu para o fim do pelotão, depois de Enzo Fittipaldi ter cortado a curva ao piloto Red Bull. O brasileiro bateu contra as proteções da pista e motivou nova entrada do Safety Car.

No segundo recomeço, Daruvala começou bem, mas falhou a travagem e Vesti passou para a frente da corrida. Daruvala tentava defender-se de Verschoor, depois de bloquear novamente as rodas. As lutas continuaram e Verschoor acabou nas barreiras com o Safety Car a ser novamente chamado à pista. Estávamos na volta 19 e tínhamos Vesti, Daruvala, Lawson, que ganhou muitas posições, Armstrong e Sargeant.

Ainda tivemos uma volta final e a luta pela vitória iria ser levada até à bandeira de xadrez. No recomeço, Vesti largou bem e manteve a posição, Lawson atacou Daruvala, mas o indiano conseguiu manter a posição enquanto Drugovich subia ao quinto lugar olhando para o quarto lugar de Armstrong. No fundo do pelotão vimos um grande acidente mas a corrida não seria interrompida pois até ao fim com Calan Williams e Cem Bolukbasi entre os envolvidos. Vesti manteve-se na frente e venceu a corrida pela primeira vez na F2. Daruvala e Lawson completaram o top 3.