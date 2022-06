F2, Azerbaijão: Dennis Hauger vence corrida principal | AutoSport

Depois de uma primeira corrida para esquecer onde cometeu um erro que comprometeu a sua corrida, Dennis Hauger redimiu-se com a sua segunda vitória na F2.

Juri Vips largou da pole e manteve a posição nas primeiras curvas, numa altura em que Frederick Vesti ficou parado em pista, com o carro a ir abaixo, felizmente sem consequências para o vencedor da corrida sprint de ontem. Amaury Cordeel e Oli Caldwell não evitaram o contacto na primeira volta trazendo para a pista o Safety Car.

No recomeço, Vips manteve a liderança, enquanto atrás de si Felipe Drugovich, líder do campeonato, era oitavo, depois de um arranque em que não conseguiu manter o quinto. No top 4 tínhamos Vips, seguido de Liam Lawson, Marcus Armstrong e Dennis Hauger. Lawson foi o primeiro a ir para as boxes mas perdeu muito tempo e a sua posição ficou comprometida.

A estratégia quase sorria a Armstrong, que parou uma volta mais tarde que Vips, saído das boxes à frente de Vips que conseguiu, no entanto, voltar à liderança. O Safety Car voltou à pista pela segunda vez quando Cem Bolukbasi e Roy Nissany entraram em contacto e acabaram contra as proteções.

No recomeço, Armstrong falhou a travagem e bateu na traseira de Vips. Vips continuou mas Armstrong tinha de regressar às boxes para trocar de pneus que tinham ficado “quadrados”. Vips mantinha-se na liderança, agora com Hauger por perto. Vips parecia ter a vitória no bolso mas um erro na zona do castelo atirou-o contra as proteções da pista, partindo a suspensão do seu monolugar, entregando de bandeja a vitória a Hauger que aproveitou e cruzou a linha de meta em primeiro. Logan Sargeant foi segundo aproveitando os erros dos adversários e o bom arranque e Felipe Drugovich mostrou porque é líder, recuperando bem, depois de um arranque menos conseguido, subindo ao terceiro lugar final, cimentando a sua liderança.

The heartbreaking moment it all came to an end for race leader Juri Vips 💔



Keep your head up Juri, still plenty of races to come! 💙#AzerbaijanGP #F2 pic.twitter.com/w46rdQ89AC June 12, 2022