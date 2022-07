F2, Áustria: Richard Verschoor apostou bem e venceu corrida principal | AutoSport

Richard Verschoor venceu pela segunda vez na época da F2, beneficiando de uma boa estratégia, com a pista molhada nas primeiras voltas a complicar as contas no arranque. A escolha entre os pneus slicks e os pneus de chuva no arranque decidiu o desfecho da corrida. Verschoor era o primeiro do pelotão a começar com slicks (depois da desistência de Marcus Armstrong) e beneficiou com isso.

A corrida começou com a pista molhada, depois da chuva que caiu horas antes da prova, mas com o sol a aparecer, o asfalto prometia secar rapidamente. Os pilotos da frente começaram a corrida com os pneus de chuva, mas já se via uma trajetória seca em pista já na volta de formação, o que iria beneficiar os pilotos que arriscaram com os pneus macios.

No arranque, Juri Vips largou melhor e agarrou o primeiro lugar, seguido de Frederik Vesti que lutou com Ayumu Iwasa pelo segundo posto até a curva 3, onde conseguiu finalmente desembaraçar-se da pressão do japonês. Logan Sargeant estava a tentar tudo para passar Iwasa. Marcus Armstrong, que venceu a prova sprint ontem, apareceu parado em pista, com o que parecia um problema no seu monolugar (depois de um toque), o que motivou a entrada do Safety Car.

No recomeço da prova, Vesti estava atento e não deixou escapar Vips, mas Iwasa e Sargeant estavam também por perto. O líder do campeonato, Felipe Drugovich, estava a ter problemas e caiu para o fim do pelotão, depois de estar confortavelmente nos pontos. Richard Verschoor, que era o primeiro com pneus slick, parecia o mais rápido e começava a ganhar vantagem e na volta 7 já era terceiro e em meia volta chegou à liderança, depois de ter largado do oitavo posto. Jehan Daruvala também com slicks e Roberto Merhi (que começou em 21º) chegaram à frente do pelotão, enquanto os pilotos com pneus de chuva começavam a entrar nas boxes para trocar de pneus, isto na volta 8. Vips perdeu muito tempo e caiu para 16º, enquanto que o primeiro do grupo que parou na volta 8 era Vesti, seguido de Sargeant e Iwasa. Na frente, Verschoor tinha mais de 6 segundos de vantagem para Merhi, que tinha passado Daruvala. O piloto indiano foi o primeiro do grupo da frente a entrar para a sua troca de pneus, com Dennis Hauger a ser promovido a terceiro, pressionado por Liam Lawson. Mais atrás, Sargeant estava em forma e passou por Vesti.

Na volta 15, Verschoor entrou nas boxes para para a sua troca de pneus e o líder da corrida manteve o primeiro lugar, depois da troca obrigatória. A ordem, depois de todos terem parado era Verschoor, Daruvala, Merhi, Lawson, Sargeant, Fittipaldi, Hauger, Vesti, Iwasa e Ollie Caldwell.

Vesti foi novamente penalizado, como aconteceu no dia de ontem, mas desta vez por ter ganhado vantagem fora de pista, arruinando a corrida do homem da pole, que estava em oitavo. Fora dos pontos estavam Drugovich e Pourchaire, os líderes do campeonato, numa corrida para esquecer. Iwasa também foi penalizado com cinco segundos por exceder mais três vezes os limites de pista, o que aconteceu também a Liam Lawson.

Nas voltas finais, a liderança de Verschoor não parecia estar ameaçada e Daruvala estava pressionado por Roberto Merhi, que pouco depois ficava à mercê de Sargeant. Mas o experiente espanhol que foi chamado pela Campos para substituir Ralf Boschung (lesionado) conseguiu passar para segundo, sendo penalizado pouco depois com cinco segundos por exceder os limites de pista.

O final da corrida chegou pouco depois e Richard Verschoor venceu pela primeira vez na F2. Seguiam-se Merhi, Daruvala, Sargeant e Fittipaldi. Mas com tantas penalizações a serem aplicadas, Sargeant ganhou lugar no pódio e Merhi acabou em quinto. A fechar o top 10, Hauger, Jake Hughes, Ollie Caldwell, Iwasa e Vips.