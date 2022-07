F2, Áustria: Marcus Armstrong venceu corrida sprint | AutoSport

A primeira corrida do fim-de-semana da F2 acabou por sorrir a Marcus Armstrong. O ex-piloto da Academia Ferrari teve uma corrida dominante em que liderou de início a fim, numa corrida algo morna e com pouca história dentro dentro de pista.

Armstrong largou bem e aguentou a liderança, ficando à frente de Theo Pourchaire. Felipe Drugovich começava a pressionar Jack Doohan à frente de Richard Verschoor, Juri Vips, Logan Sargeant, Ayumu Iwasa, Frederik Vesti e Enzo Fittipaldi. As primeiras voltas não nos deram muitas mudanças na frente, com as distâncias entre os pilotos a manterem-se estáveis, sendo a luta entre Vesti e Fittipaldi a mais animada, com Dennis Hauger e Jehan Daruvala a aproximarem-se deste duo.

Verschoor perdeu um lugar para Vips, na luta pelo quinto posto, mas o top 4 mantinha-se inalterado na volta 8. Duas voltas depois, Drugovich começava a pressionar mais Doohan enquanto o quarteto constituído por Vips, Verschoor, Sargeant e Iwasa ameaçava boas lutas, sem concretizar a ameaça.

Vários pilotos estavam a ultrapassar em demasiado os limites de pista e o primeiro a ser penalizado com cinco segundos foi Vesti, o pole sitter para a corrida principal de amanhã.

Na volta 12, Liam Lawson, que já tinha tido dificuldades no arranque sendo obrigado a largar das boxes, apareceu parado na curva 2, conseguindo regressar à pista, mas ainda com problemas no seu monolugar, regressando às boxes para desistir.

Em pista não viamos muita ação, mas a corrida poderia sofrer uma cambalhota com os limites de pista a poderem estragar a corrida a vários pilotos, que estavam prestes a ser penalizados. Nas últimas voltas, Pourchaire (estava sob investigação por exceder limites de pista) perdeu tempo e Doohan começava o seu ataque pelo segundo lugar, na mesma altura que Ollie Caldwell foi penalizado por ultrapassar os limites de pista por mais de três vezes, tal como Amaury Cordeel e Roberto Merhi.

A luta entre Verschoor e Sargeant animava, com Iwasa por perto, tal como Doohan continuava a pressionar Pourchaire, mas o fim da corrida chegou pouco depois e Marcus Armstrong venceu sem problemas, numa corrida em que dominou. Pourchaire aguentou o segundo lugar (ainda sob investigação por exceder os limites de pista) e Doohan ficou-se pelo terceiro posto. Seguiram-se Drugovich, Vips a completar o top 5.



Amanhã teremos a corrida principal, agendada para as 09:00