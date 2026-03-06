F2, Austrália: Dino Beganovic fez a pole
Dino Beganovic conquistou a primeira pole position da temporada de 2026 de Fórmula 2, em Melbourne, ao registar a melhor volta na qualificação disputada em Albert Park. O piloto da DAMS garantiu a primeira pole do ano na derradeira tentativa.
TL1 – Gabriele Mini em destaque
Gabriele Minì iniciou da melhor forma o fim-de-semana da Fórmula 2 em Melbourne, ao registar o tempo mais rápido na sessão de treinos livres. O piloto da MP Motorsport fez o tempo de 1:29,137, garantindo o primeiro lugar da tabela de tempos, à frente de Noel León, da Campos Racing, e de Rafael Câmara, da Invicta Racing.
A sessão teve várias mudanças na liderança ao longo do tempo. Sebastian Montoya, da PREMA Racing, começou por liderar, antes de ser superado por Joshua Duerksen. Pouco depois, Dino Beganovic assumiu o primeiro lugar com uma volta de 1:31,505, apesar de enfrentar tráfego no último sector.
Duerksen respondeu na volta seguinte e tornou-se o primeiro piloto a entrar no segundo 1:30. Minì acabaria por assumir o comando, antes de Nikola Tsolov voltar a alterar a liderança com um tempo de 1:30,178.
A sessão foi interrompida por duas bandeiras vermelhas. A primeira surgiu após um despiste de Colton Herta à saída da curva 10, enquanto a segunda foi provocada por uma saída de pista de Tasanapol Inthraphuvasak na curva 12.
Heartbreak for Colton Herta… 💔
The American hits the barriers on the exit of Turn 10 in the only Practice of the weekend 💥#F2 #AusGP pic.twitter.com/wxHxqirS3S
— Formula 2 (@Formula2) March 6, 2026
Nos minutos finais, Minì voltou ao topo da classificação com a volta que se revelaria decisiva, garantindo a liderança da sessão. Atrás do italiano terminaram León e Câmara, com Tsolov em quarto e Beganovic em quinto.
O top-10 ficou completo com Alexander Dunne e Martinius Stenshorne, ambos da Rodin Motorsport, seguidos de Ritomo Miyata, Joshua Duerksen e Kush Maini.
Oh Boy-a, that was a close one! 😱
An impressive save from 2026 rookie, Mari Boya 👊#F2 #AusGP pic.twitter.com/Ldi1MX6TCp
— Formula 2 (@Formula2) March 6, 2026
Beganovic na pole
A qualificação foi marcada por várias interrupções. A primeira bandeira vermelha surgiu após um despiste de Mari Boya na curva 12, que deixou o monolugar da PREMA Racing nas barreiras. Mais tarde, um problema técnico no carro de Gabriele Minì, da MP Motorsport, voltou a interromper a sessão.
Com o tempo prolongado devido às neutralizações, os pilotos tiveram apenas uma tentativa final para decidir a pole. Nos segundos derradeiros, a liderança mudou de mãos por várias vezes, mas foi Beganovic quem conseguiu a volta decisiva. Fixou a marca de 1:28,695 na volta final da sessão, superando os pilotos da Rodin Motorsport, Martinius Stenshorne e Alexander Dunne, que terminaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente.
Noel León terminou em quarto, seguido de Nikola Tsolov, enquanto Rafael Câmara ficou na sexta posição. Completaram o top-10 Kush Maini, Oliver Goethe, Joshua Duerksen e Tasanapol Inthraphuvasak.
It's Dino's day down-under 👑🇦🇺
Full provisional classification from the opening Quali of the 2026 season… 👇#F2 #AusGP pic.twitter.com/yKcAfJk3Wx
— Formula 2 (@Formula2) March 6, 2026
