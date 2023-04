F2, Austrália: Ayumu Iwasa venceu e assumiu a liderança do campeonato | AutoSport

Ayumu Iwasa largou da pole e venceu a corrida principal em Melbourne, conquistando a sua quarta vitória em Fórmula 2. Théo Pourchaire superou as suas dificuldades na primeira volta para regressar ao pódio para o Grande Prémio de ART, enquanto Arthur Leclerc assegurou à DAMS 1-3, alcançando o seu primeiro pódio em terceiro.

Foi uma corrida atribulada com dois Safety Cars, um deles provocado pela saída de pista de Jak Crawford e outro por Roy Nissany, que demorou um pouco mais com o erro de Enzo Fittipaldi que, com pneus frios, trancou as rodas e acabou no muro. Tivemos lutas em todo o pelotão, mas Iwasa esteve sempre do lado certo das batalhas e mesmo depois das trocas de pneus manteve a liderança. Mas não foi fácil manter o primeiro lugar com Pourchaire a pressionar o japonês, com Leclerc por perto assim como Frederik Vesti. Foi mais uma prova louca em Melbourne, uma tendência que se repetiu na corrida de F1.