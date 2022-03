F2, Arábia Saudita: Felipe Drugovich vence sem contestação | AutoSport

Foi uma corrida atípica em Jidá, pois foram 27 voltas a alta velocidade sem qualquer interrupção, algo que não tem sido habitual na F2. Felipe Drugovich foi o grande vencedor da prova, tendo largado da pole.

A primeira tentativa de arranque foi abortada, obrigando a uma nova volta de formação. Na segunda largada, Felipe Drugovich conseguiu manter a liderança, à frente de Richard Verschoor e Liam Lawson (largou de quinto). Ralph Boschung ia defendendo o quinto lugar de Ayumu Iwasa, depois de ter largado de terceiro.

A defesa de Boschung claudicou na volta 5 e Iwasa passou para o quinto lugar, com Juri Vips a tentar aproveitar as sobras. Na frente Drugovich também tinha de se defender de Verschoor.

Boschung continuava a perder posições e Dennis Hauger tratou de subir ao sétimo posto, numa altura em que víamos as primeiras paragens nas boxes.

O fim de semana para Theo Pourchaire ia de mal a pior, que voltou a ter problemas no seu monolugar, que o levou a regressar devagar às boxes para desistir.

Drugovich entrou para tocar de pneus na volta 9, com Verschoor a ficar com a liderança, seguido de Lawson, Iwasa, Vips e Hauger. Verschoor entrou nas boxes na volta seguinte, seguido de Lawson. Drugovich conseguiu manter a posição à frente de Verschoor. Ao mesmo tempo, Lawson viu a sua corrida terminada com uma roda mal apertada, parando ainda na via das boxes.

Hauger estava na frente, tendo começado a corrida com os pneus mais duros, que teriam de durar mais de metade da corrida, antes da paragem obrigatória.

A corrida seguia sem problemas e Drugovich já era terceiro a uma boa distância de Verschoor com os dois pilotos à sua frente ainda a precisar de parar para trocar de pneus. Drugovich acabou por regressar à liderança, seguido à distância por Verschoor e Jehan Daruvala que estava a fazer uma corrida espetacular, largando de 13º. Frederik Vesti acabou mal a corrida e na última volta perdeu o controlo do seu carro na curva 1 e terminou mais cedo.

A ordem não se alterou mais e Drugovich assinou uma grande vitória, seguido de Verschoor e Daruvala a assinar uma fantástica exibição.