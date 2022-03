F2, Arábia Saudita: Felipe Drugovich fez a pole | AutoSport

Felipe Drugovich foi o homem mais rápido na sessão de qualificação da Fórmula 2, que teve três bandeiras vermelhas.

Cem Bolukbasi não participou na qualificação, depois do acidente que sofreu no treino livre. O piloto turco foi para o hospital para exames de precaução. Também Theo Pourchaire tinha tido um acidente no treino mas a equipa reparou o carro a tempo.

Ralph Boschung parecia estar com vontade de assinar a pole e fez o melhor tempo nas primeiras tentativas, pouco antes de Pourchaire ficar outra vez apeado, como motor do seu monolugar a pegar fogo e a provocar a primeira interrupção da sessão. A segunda interrupção foi provocada por Logan Sargeant, que perdeu o controlo do seu carro, batendo contra as proteções da pista. Entre um incidente e outro, Boschung tratou de melhorar o seu registo. A terceira interrupção foi provocada por Frederik Vesti que teve um problema técnico com o carro, mas no entanto conseguiu regressar às boxes. Antes disso já Marcus Armstrong tinha conseguido passar para o topo da tabela, com Boschung muito perto. A sessão terminou para estes pilotos, sem combustível para fazer as voltas finais (não são permitidos reabastecimentos nas qualificação da F2 este ano).

Com a pista a melhorar, os pilotos que fizeram as voltas finais lucraram e Drugovich tratou de assinar o melhor tempo e ficar com a pole para a corrida principal. Jake Hughes ficou com o décimo tempo e com a pole para a corrida sprint.