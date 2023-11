F2, Abu Dhabi: Vesti vence Sprint e adia a decisão do título para a última corrida da temporada | AutoSport

Frederik Vesti vence Sprint e adia a decisão do título para a última corrida da temporada

Frederik Vesti manteve vivo o sonho do título do campeonato FIA de Fórmula 2 de 2023, vencendo a última corrida Sprint do ano em Yas Marina aos comandos do monolugar da PREMA Racing, estando a 16 pontos do líder da classificação Théo Pourchaire (ART Grand Prix) à entrada para a corrida principal de amanhã.

Depois de cair para quarto, Vesti lutou para recuperar a liderança a Enzo Fittipaldi (Rodin Carlin), que teve problemas de travões, a duas voltas do final, para garantir sua sexta vitória da época e conquistar o ponto da volta mais rápida da corrida.

Richard Verschoor ( Van Amersfoort Racing) levou a melhor sobre Dennis Hauger (MP Motorsport ) e Isack Hadjar (Hitech Pulse-Eight) para completar o pódio.

O título será decidido na última corrida da temporada, depois de Théo Pourchaire ter tirado o máximo de uma primeira volta forte para garantir pontos cruciais ao terminar em sétimo na Sprint. O piloto da ART Grand Prix largou do 14º lugar da grelha de partida, o mesmo que irá ocupar amanhã na corrida principal.

Com um melhor arranque, Vesti ficou com a trajetória interior na curva 1 e entrou lado a lado com Fittipaldi, embora o piloto da Rodin Carlin tenha saído da curva 3 na frente. Na curva 5, Fittipaldi falhou o ponto de travagem, permitindo que o dinamarquês atacasse e roubasse a liderança do pelotão.

Aproveitando esta batalha, Hadjar e Verschoor colocaram-se ao lado de Vesti e Fittipaldi na reta seguinte. Ambos conseguiram ultrapassar Vesti, que caiu para quarto na classificação. Em contrapartida, o líder do campeonato, Pourchaire, já estava perto dos pontos, subindo de 14º para nono. O Safety Car foi acionado no final da primeira volta, depois de Juan Manuel Correa (Van Amersfoort Racing) ter feito um pião na curva 3. Victor Martins (ART Grand Prix) foi apanhado pelo acidente, que o deixou com danos no nariz do monolugar e o obrigou a ir à box para trocar o componente.



De volta à condição de bandeira verde na 6ª volta, Fittipaldi fez um excelente reinício, ficando imediatamente meio segundo à frente de Hadjar. Vesti não perdeu tempo e recuperou o terreno perdido, colocando-se ao lado de Verschoor até à curva 6 para chegar a terceiro.

Entretanto, Pourchaire estava a tentar recuperar, travando tarde para tirar o oitavo lugar a Kush Maini (Campos Racing) e passando Ayumu Iwasa (DAMS) pelo sétimo lugar.

Com o objetivo de tentar obter a volta mais rápida, Vesti começou a perseguir Hadjar e estava no encalço do piloto da Hitech Pulse-Eight quando chegaram à 10ª volta. Hadjar optou por defender cedo a posição, mas não conseguiu parar a investida do piloto júnior da Mercedes, com Vesti a ficar em terceiro pela trajetória exterior da curva 9.

Agora com o líder Fittipaldi na sua mira, o piloto da PREMA Racing rapidamente começou a reduzir a diferença de 2,3s. Com duas voltas mais rápidas consecutivas nas voltas 12 e 13, Vesti continuou a encontrar ritmo com os pneus médios, sendo quase dois décimos mais rápido a cada volta.

Na volta 13, a defesa de Hadjar do terceiro lugar levou-o a entrar na curva 5, comprometendo a sua saída. Isto deu a Verschoor uma oportunidade, conseguindo uma melhor saída da curva para subir para terceiro na altura em que chegaram à curva 9.

Quatro voltas mais tarde, Vesti estava a aparecer nos espelhos retrovisores de Fittipaldi e estava a tentar chegar à liderança. Um bloqueio de rodas do monolugar do piloto brasileiro deu a Vesti uma oportunidade, mas também comprometeu na curva 5. Fittipaldi tentou manter-se afastado para não dar o cone de aspiração ao adversário, mas outro erro na mesma curva, três voltas depois, deu a hipótese a Vesti. Beneficiando de uma melhor aderência, Vesti mergulhou pela linha interior curva 6 para assumir a liderança. Libertando-se imediatamente de Fittipaldi atrás, Vesti não permitiu dar a janela do DRS ao seu perseguidor e chegou à bandeira axadrezada com uma confortável vantagem de 3,8 segundos sobre o piloto júnior da Red Bull.

Richard Verschoor terminou em terceiro, depois de quebrar a defesa de Hadjar na última volta. Pressionando o francês, Dennis Hauger, também conseguiu ultrapassá-lo para conquistar os cinco pontos em disputa. Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing) assegurou o sexto lugar, à frente de Pourchaire, e Iwasa completou a última posição pontuável, em oitavo.

Foto: Joe Portlock/ Formula Motorsport Limited