F2, Abu Dhabi: Théo Pourchaire conquista título enquanto Jack Doohan triunfa na corrida | AutoSport

Théo Pourchaire é o novo campeão de Fórmula 2, conquista alcançada na última corrida da temporada, tendo como palco o circuito de Yas Marina em Abu Dhabi. O francês da ART Grand Prix, piloto do programa de jovens da Sauber, terminou a temporada do campeonato FIA de Fórmula 2 com 203 pontos, uma vantagem de 11 pontos para o seu mais direto perseguidor Frederik Vesti (PREMA Racing), que alcançou a vitória na corrida Sprint ontem e adiou dessa forma, a decisão do título para a derradeira corrida da temporada.

Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing) venceu de forma dominadora a corrida principal da ronda de Abu Dhabi, com uma vantagem de 3.874s para Victor Martins (ART Grand Prix), enquanto Vesti fechou os lugares de pódio, não tendo sido suficiente para ultrapassar Pourchaire na classificação do campeonato, uma vez que o piloto francês terminou no quinto lugar na prova final de temporada.

A ART Grand Prix tem muito para celebrar este ano na Fórmula 2, uma vez que venceu o título de equipas e Victor Martins foi o melhor classificado entre os estreantes, terminando o ano no quinto lugar do campeonato com 150 pontos.

Doohan arrancou da pole position no início, enquanto Victor Martins se atrasou no segundo lugar, com pneus médios montados no seu monolugar, e perdeu a posição para Kush Maini (Campos Racing), que iniciou a corrida com pneus macios.

Ayumu Iwasa (DAMS) também tentou tirar dividendos do mau início de Martins, atacando na curva 1, mas acabou por ficar pressionado por Dennis Hauger (MP Motorsport).

Vesti, que arrancou de nono, ultrapassou Richard Verschoor (Van Amersfoort Racing) na primeira volta, subindo ao oitavo posto, enquanto Pourchaire subiu de 14º para 11º, ficando atrás de Oliver Bearman (PREMA Racing), que também fez um excelente arranque desde o 17º lugar da grelha de partida.

Doohan tirou partido dos pneus macios para ganhar uma vantagem de 2.5s sobre Maini, com Iwasa e Pourchaire a serem os primeiros pilotos a irem para as boxes no final da sexta volta para mudarem de pneus macios para médios. Maini e Bearman pararam logo a seguir, enquanto Pourchaire ultrapassou Bearman, que acabaria por abandonar a corrida com suspeitas de problemas no motor do seu monolugar.

Maloney, Hadjar e Hauger fizeram as suas paragens obrigatórias no final da oitava volta, com Doohan a manter a liderança após a sua paragem na volta seguinte. Martins tinha uma vantagem de seis segundos sobre Vesti, que reduziu a diferença em dois segundos nas oito voltas seguintes. O piloto dinamarquês manteve os pneus médios até ao final da volta 22 antes de mudar para o composto macio, regressando à pista atrás de Pourchaire em nono. Martins fez a paragem duas voltas mais tarde e regressou seis segundos atrás do líder Doohan.

Os pilotos que lutavam pelo título envolveram-se rapidamente numa luta acesa. Vesti recuperou terreno muito rapidamente e tentou a dupla ultrapassagem a Pourchaire e Maini. Depois de ter perdido a liderança para Vesti, Pourchaire manteve a pressão, respondendo à manobra de Vesti e ultrapassou Maini na curva 13, enquanto o seu maior adversário no campeonato deixou para trás o piloto da Campos Racing algumas curvas mais tarde.

Vesti e Pourchaire continuaram em luta ao longo das duas voltas seguintes, com Vesti a subir ao quinto posto. Ainda foi a tempo de ultrapassar Iwasa a quatro voltas do fim e perseguir Zane Maloney (Rodin Carlin) pelo terceiro lugar. Na última volta, Vesti tentou uma manobra pela trajetória exterior da curva 9, com contacto entre ambos e que fez Maloney perder posições na classificação. Doohan terminou a corrida com 3,9s de vantagem sobre Martins para a sua terceira vitória de 2023, enquanto Vesti completou o pódio. Iwasa foi quarto, à frente do já campeão Pourchaire.

Arthur Leclerc (DAMS), foi sexto, com Hauger e Isack Hadjar (Hitech Pulse-Eigh) logo atrás. Maini terminou em nono, com Jack Crawford (Hitech Pulse-Eigh) a fechar o top 10.

(em atualização)

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd./Alfa Romeo F1 Team Stake