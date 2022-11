F2, Abu Dhabi: Ayumu Iwasa aguenta pressão de Felipe Drugovich e vence corrida principal | AutoSport

Ayumu Iwasa (DAMS) saiu da pole position para a corrida principal da ronda de Abu Dhabi do Campeonato FIA de Fórmula 2 e aguentou a pressão final, muito forte, do já campeão de 2022 Felipe Drugovich (MP Motorsport), para somar o seu segundo triunfo da época. Liam Lawson (Carlin) fechou o pódio.

O título de equipas foi para a MP Motorsport, enquanto Logan Sargeant (Carlin), terminando no quinto posto da classificação da derradeira corrida do ano, conseguiu somar os pontos necessários para a Superlicença que lhe permite competir na Fórmula 1 no próximo ano e ainda foi considerado o Rookie do Ano.

Ayumu Iwasa arrancou da pole position para a última corrida da temporada e manteve a liderança do pelotão, apesar do seu companheiro de equipa Roy Nissany ter ainda tentado ultrapassa-lo. Um pouco mais atrás, Felipe Drugovich e Dennis Hauger passaram a perseguir o duo da frente ainda na primeira volta, enquanto Théo Pourchaire, que partiu do terceiro lugar, perdeu duas posições. Liam Lawson ascendeu ao sexto posto da classificação, vindo do nono lugar da grelha de partida.

Ainda na segunda volta foi necessário um período de Virtual Safety Car para retirar o carro de Ralph Boschung. Imediatamente após o reinício, Pourchaire consegue a ultrapassagem a Hauger, subindo à quarta posição.

Na frente do pelotão, Iwasa aumentou a vantagem sobre Nissany, que ficou prontamente sob pressão de Drugovich, que pouco depois conseguiu com sucesso a manobra de ultrapassagem, passando para a vice-liderança da corrida. Nissany voltou a perder uma posição, desta vez para Théo Pourchaire, numa altura em que Dennis Hauger e Liam Lawson pararam nas boxes para trocar os pneus macios com que arrancaram para a corrida pelos pneus médios.

Na volta 9 o líder da corrida parou, trocando também os pneus macios pelos médios, tendo como companhia no pitlane Pourchaire, deixando o campeão de 2022, Drugovich, na liderança provisória da corrida. Essa liderança durou apenas uma volta, porque o piloto brasileiro também parou, permitindo a Jack Doohan, que tinha começado a corrida com pneus médios, na frente do pelotão.

Após as paragens dos pilotos candidatos à vitória, Iwasa seguia à frente de Drugovich, que tentou uma ultrapassagem sem sucesso e que o deixou com alguma desvantagem para o adversário, Liam Lawson, Dennis Hauger e Théo Pourchaire. Mas na liderança da corrida seguia Jack Doohan que ainda não tinha parado.

Pourchaire pressionou fortemente Hauger e conseguiu, após algumas tentativas sem sucesso, ultrapassar Hauger.

Deixando para muito tarde na corrida, Doohan fez a sua paragem obrigatória na volta 26 de 33. O piloto da Virtuosi regressou à pista em 5º com pneus macios, mas passado poucos metros da saída do pitlane, a roda dianteira esquerda estava mal apertada e saltou, colocando em risco o piloto e os seus adversários que tentavam desviar-se do pneu que entrou em pista. Corrida terminada para Doohan e um novo período de Virtual Safety Car para permitir a retirada do pneu da pista.

No regresso da corrida à bandeira verde, Drugovich tinha menos de 1 segundo para Iwasa, enquanto Logan Sargeant ultrapassou Nissany pelo sexto posto.

Na volta 30, Pourchaire abrandou bastante com problemas no seu monolugar, entrando depois nas boxes para desistir da corrida.

Nas últimas 3 voltas Drugovich tentou por várias vezes a ultrapassagem ao líder do pelotão Ayumu Iwasa, interrompido apenas por um último período de Virtual Safety Car devido à paragem de Olli Caldwell em pista no terceiro setor. Após a corrida passar novamente para bandeira verde, Drugovich voltou a tentar a ultrapassagem, mas Ayumu Iwasa conseguiu o triunfo na corrida. Liam Lawson terminou no terceiro posto, e aproveitando a luta na frente conseguiu encurtar bastante a desvantagem para os adversários à sua frente, enquanto Dennis Hauger foi o quarto classificado, seguido de Logan Sargeant.