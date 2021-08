F1: Red Bull volta a olhar com atenção para a sua academia | AutoSport

Depois de anos a fio a dar jovens talentos a um ritmo impressionante, o programa de jovens pilotos da Red Bull ritmo baixou significativamente, de tal forma que a estrutura austríaca teve de recorrer a ex-pilotos do programa e mais recentemente voltar a contratar um piloto “de fora” (Sergio Pérez). Mas há jovens talentos a despontar que podem ter legitimidade para sonhar com outros voos.

A lista de pilotos que passaram pelo programa de Jovens da Red Bull é extensa. A marca austríaca sempre fez questão de apoiar talentos de forma a garantir os melhores para a sua equipa de F1, mas desde a entrada de Max Verstappen, que saltou os vários degraus das categorias de iniciação, que o programa perdeu um pouco de força. Mas olhando agora para a lista de jovens com as cores da Red Bull, o futuro parece ser novamente risonho.

Olhando para os jovens inseridos no programa temos nomes como Juri Vips, Jonny Edgar, Liam Lawson, Jehan Daruvala, Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Dennis Hauger e Jack Doohan, uma lista com muito talento e potencial.

Vips, Lawson e Daruvala são os que mais próximos estão da F1. Pilotos na F2, procuram convencer os responsáveis da estrutura que podem contar com eles para o futuro. Vips e Daruvala já mostraram potencial no passado mas o piloto que mais convence é Lawson. O jovem neozelandês tem mostrado qualidade e já foi elogiado por Helmut Marko:

“Foi realmente fantástico como ele fez a mudança da F2 para o DTM”, disse Marko à rede de rádio Newstalk ZB com sede em Auckland. “Deus deu-lhe muita velocidade e bom controlo do carro. Ele faz muito trabalho no simulador da fábrica”, continuou ele. “Durante as próximas semanas ele trabalhará na fábrica em Milton Keynes, para que possamos ver como ele se sairia na F1. O Liam é um tipo de terra-a-terra, trabalha muito e é honesto. Se ele comete um erro, reconhece-o imediatamente. Ele trabalha bem com os engenheiros. Se ele vê uma fraqueza, ele trabalha nela e você não a vê novamente. Ele analisa muito bem, mas isso nada teve a ver com o seu desempenho”, observou Marko. “Ele consegue lidar [com a pressão] e é também muito, muito ambicioso. Se estiver constantemente na frente na Fórmula 2 e Fórmula 3 e também se sair bem na DTM contra pilotos experientes, mostra que ele tem a capacidade e o talento para entrar na Fórmula 1.Avaliaremos após o final de Setembro”, resumiu Marko. “A outra questão é, no entanto, se há um lugar disponível”.

Assim, Lawson parece estar perto de convencer Marko que tem potencial para a F1, apesar dos lugares não abundarem agora. É um problema que os jovens pilotos que sonham com a F1 enfrentam agora. Muitos dos pilotos atuais são jovens, e os mais velhos ainda deverão ficar mais dois anos. Assim, para Lawson não parece provável a subida à F1 em breve.

Dennis Hauger #01 Prema Racing

Mas outro jovem que pode ter mais sorte é Hauger. O piloto norueguês tem estado imparável na F3, tendo já uma mão no título com 152 pontos contra 89 do segundo classificado, quando faltam nove corridas para o final (três jornadas) Hauger tem mostrado inteligência, ambição, agressividade na medida certa além da inegável velocidade. A confirmar-se o título este ano, seguirá naturalmente para a F2 onde terá dois anos para mostrar o mesmo nível. Se o conseguir, terá certamente as portas da Red Bull a abrirem-se pois o cenário da permanência de Pérez por mais dois anos faz sentido para já. Se mantiver a bitola exibicional, ganha vantagem sobre Lawson que para o ano terá de, ou ficar na F2, ou tentar outros campeonatos para continuar a evoluir, pois parece quase certo que não haverá vagas nas duas equipas Red Bull. Mas estes dois jovens são os que mais impressionam neste momento no programa da Red Bull, sendo que Crawford (também já com apontamentos interessantes), Edgar e Iwasa estão ainda no primeiro ano de F3 com muito pela frente.

A Red Bull passou por uma fase menos produtiva, mas agora o seu programa parece estar de volta à velha forma.