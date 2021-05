F1: McLaren desagradada com o timing das novas regras das asas flexíveis. | AutoSport

O tema das asas flexíveis foi alvo de comentário por parte dos responsáveis da McLaren. Apesar de concordarem com as medidas tomadas, não concordam com o timing da FIA.

Andreas Seidl acredita que a FIA deveria implementar as novas regras mais cedo e não esperar pelo GP do Azerbaijão para implementar as novas regras:

“Quando se vêem todas as imagens de Barcelona, é bastante claro o que está a acontecer ali”, disse Seidl. “Portanto, congratulamo-nos com a reacção da FIA com a diretiva técnica e estamos satisfeitos com o conteúdo básico. Onde discordamos fortemente é o momento da implementação, porque do nosso ponto de vista não há razão, depois de vermos mais de uma equipa a ter tido a vantagem de fazer coisas que no nosso ponto de vista são claramente contra os regulamentos.”

“Eles já tiveram essa vantagem para várias corridas, o que é algo com que obviamente não estamos satisfeitos. Mas agora, permitindo-lhes ter uma vantagem adicional para mais algumas corridas, é claramente algo com que discordamos fortemente e estamos em conversa com a FIA sobre isso”.

“Não tenho bem a certeza se falamos aqui de interpretação”, acrescentou ele. “Os testes que são mencionados nos regulamentos neste momento, estão em vigor para apoiar adicionalmente a FIA, a fim de verificar de forma directa se os carros estão a cumprir os regulamentos. Mas isso não significa que só estes testes sejam os únicos critérios se estes automóveis forem legais ou não. Com as filmagens que estão disponíveis a partir de Barcelona, penso que é bastante claro o que se passa e esperamos simplesmente que a FIA mostre agora uma mão muito firme sobre isto porque, do nosso ponto de vista, simplesmente não é aceitável”.

“Não tenho qualquer interesse em colocar estes nomes na mesa neste momento”, disse Seidl. “Cabe à FIA certificar-se de que temos uma competição justa entre as equipas e fazer cumprir os regulamentos”.

“Mas alguns de vós mencionaram alguns nomes, por isso também devem ter visto a análise do vídeo… Há alguns bons vídeos no YouTube, incluindo a análise completa – é bastante interessante. Penso que é claro, tendo as asas flexíveis no lugar, que se tem uma grande vantagem, especialmente em pistas como Baku. No final, é possível usar muito downforce e ainda ter a velocidade máxima, e é por isso que este tópico continua a voltar de vez em quando. Existem regulamentos em vigor e todos têm de cumprir os regulamentos. Tão simples como isso“.