Entrevista a Leonardo Fornaroli: “Era um sonho para mim tornar-me campeão…”

Leonardo Fornaroli é um piloto italiano depois de ser campeão da Fórmula 3, em 2024 após uma época de grande consistência, com duas pole positions e sete pódios, assegurou o título da Fórmula 2 este ano. Um feito notável de um jovem muito promissor.

Antes disso, Fornaroli já se destacara em 2023, ano de estreia na F3, terminando em 11º lugar no campeonato, depois de ter sido o melhor rookie na Formula Regional European Championship by Alpine, onde somou 83 pontos e concluiu a época em 8.º.

O seu percurso em monolugares passou ainda pela Formula Regional Asian Championship (2022) e por várias competições de Fórmula 4: foi 3.º na FIA Central European Zone F4 (2021), 5.º no Campeonato Italiano de F4, além de passagens pelo ADAC F4 (2020 e 2021) e pelo Italiano de F4 em 2020, depois de um longo percurso formativo no karting entre 2014 e 2019. Esta entrevista foi feita pela FIA Fórmula 2, que reproduzimos com a devida vénia.

Leonardo Fornaroli, Leo, parabéns pelo título de campeão da FIA Fórmula 2 de 2025. Como te sentes?

Leonardo Fornaroli: “É incrível. Eu não tinha muitas expectativas porque era um carro novo e a minha primeira vez a trabalhar com uma equipa inglesa, então estava um pouco assustado, mas a mentalidade deles desde o primeiro dia – eu percebi que tinha feito a escolha certa ao juntar-me a eles.

Todos os dias eles conseguiam fazer-me sentir em casa. Divertimo-nos muito ao longo da temporada e eles conseguiram dar as sugestões certas para me ajudar a melhorar, para me fazer sentir melhor depois de um erro ou de uma corrida ou momento ruim.

Além disso, tendo o Roman como companheiro de equipa este ano, nós nos conhecemos há três anos, pois estávamos juntos na Trident, mas em categorias diferentes. Ele tem uma boa experiência na Fórmula 2, então pude aprender muito com ele, e ele também me fez melhorar.

Conseguir isso agora é um grande alívio e um grande impulso de confiança, porque pude mostrar do que sou capaz e também estou muito feliz com o andamento da temporada. Com certeza, cometi alguns erros que poderia ter evitado, alguns por inexperiência e outros por minha própria culpa, mas isso faz parte do jogo.

O campeonato é muito competitivo. É preciso estar sempre no limite para obter bons resultados.

Por isso, erros podem acontecer, mas, mesmo assim, aprendi, consegui melhorar e agora, finalmente, ganhar este campeonato é um grande alívio. Era um sonho para mim tornar-me campeão a uma ronda do fim, para poder correr e viver a corrida com muito menos pressão. Mas, mesmo assim, vou dar o meu melhor, porque a luta pelo campeonato de equipas ainda está em aberto. Por isso, vou dar o meu melhor em Abu Dhabi e tentar continuar a melhorar.”

Este título chega um ano depois de teres vencido a F3 em 2024, seguindo os passos de Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto, que também conquistaram os dois títulos consecutivamente. O que isso significa para ti, sabendo que Oscar e Gabi estão agora na Fórmula 1?

Fornaroli: “Bem, é uma grande emoção saber que estou a fazer o mesmo que os melhores pilotos da F1 fizeram, como Oscar, Charles, Russell e Gabriel. Conquistar dois campeonatos consecutivos é incrível. E este é ainda melhor do que o primeiro, porque foi no meu primeiro ano, então é simplesmente incrível.”

Até agora, na Fórmula 2, conquistaste quatro vitórias, nove pódios e duas pole positions, faltando apenas uma etapa para o final. O que achas desses resultados até agora?

Fornaroli: “São resultados incríveis. Assim como no ano passado, mostrei que sou muito consistente. Quero dizer, mesmo que houvesse alguns problemas ou algo não estivesse a correr bem, sempre consegui terminar e marcar bons pontos. Ainda perdi algumas oportunidades este ano, mas, como disse antes, isso faz parte do jogo, aprendi com os erros e, agora que finalmente venci, estou um pouco mais relaxado.”

Achas que é o mesmo piloto que venceu o Campeonato de F3 ou quais são as diferenças entre aquele e o que é agora?

Fornaroli: “Bem, acho que este ano, em comparação com o ano passado, melhorei muito na minha condução, porque a F2 não é como a F3. É preciso ter muito mais cuidado, tanto na qualificação como nas corridas, especialmente nas corridas, porque com um carro maior, mais potência, pneus maiores, a degradação dos pneus torna-se mais complicada.

Por isso, no início do ano, passei muito tempo no simulador com o meu engenheiro e com o meu treinador de pilotos. Depois, estudei muitos dados, muitas imagens das corridas de todos os fins de semana de corrida. Hoje, mesmo não tendo sido o mais rápido na pista, pois o Victor fez uma corrida incrível, consegui fazer o meu trabalho e ficar praticamente o tempo todo com ele.

Na segunda parte da corrida, não conseguimos alcançá-lo. Perder a vitória é um pouco decepcionante. Vou ver o que poderíamos ter feito melhor para tentar melhorar e terminar em alta no próximo fim de semana.

O que se segue para o campeão de F2?

Fornaroli: “Tenho uma ideia do que vai acontecer com o meu futuro. Entretanto, o meu foco continua a ser a última ronda da F2. O meu agente e a minha equipa de gestão estão a fazer um trabalho incrível e estou muito confiante no que se segue. Espero que possam ver o que vai acontecer dentro de algumas semanas.”

FOTO F2/Formula Motorsport Limited