Desaparece a Carlin do automobilismo, passando a designar-se Rodin Motorsport | AutoSport

Após 27 anos sob o nome Carlin, com múltiplas vitórias nas séries júniores de monolugares, a estrutura passa a designar-se Rodin Motorsport, concluindo-se a operação que foi iniciada no ano passado, após o investimento do empresário australiano David Dicker, passando a Rodin Cars a acionista maioritário da equipa britânica.

A nova identidade da equipa resulta da luta pelo poder, que durou meses, entre David Dicker e Trevor Carlin, o fundador da Carlin Racing. Pela equipa britânica passaram, por exemplo, os atuais pilotos na Fórmula 1 Lando Norris, George Russell, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant, além do piloto de reserva Liam Lawson.

Depois da saída de Trevor Carlin, no final do ano passado a equipa passou-se a designar Rodin Motorsport e irá competir nos campeonatos FIA de Fórmula 2 e Fórmula 3 de 2024.

“Estou entusiasmado por liderar a Rodin Motorsport nesta nova era da nossa história”, disse David Dicker. “A equipa tem um enorme história nas corridas, que continuaremos a desenvolver no futuro. A temporada de 2024 será mais uma vez um ano emocionante para todos na Rodin Motorsport e eu, pelo menos, mal posso esperar para voltar à pista onde pertencemos. Os nossos valores fundamentais permanecem os mesmos e continuamos a esforçar-nos por ser a principal equipa júnior no desporto automóvel. O nosso compromisso para com os pilotos, os campeonatos e a equipa permanece inabalável; estamos aqui para correr, desenvolver pilotos e continuar a ganhar.”