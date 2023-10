Dennis Hauger deixa Red Bull Junior Team | AutoSport

Dennis Hauger e Red Bull vão seguir caminhos diferentes a partir da próxima temporada, anunciou o norueguês hoje nas redes sociais, deixando desta forma de fazer parte do programa de jovens pilotos da estrutura austríaca, devendo seguir-se outros pilotos a saírem.

Hauger faz parte da Red Bull Junior Team desde 2017, alcançando o título do campeonato FIA de Fórmula 3 em 2021, não conseguindo afirmar-se na Fórmula 2 da mesma forma, terminando em décimo na temporada de estreia em 2022 e está no oitavo lugar este ano, faltando apenas uma ronda para terminar o campeonato. De acordo com a sua publicação no Instagram, estará a competir no próximo ano na Fórmula 2, com o objetivo de vencer a série de formação.

Há rumores sobre a possível redução da equipe júnior da Red Bull, que anunciou recentemente a contratação de Josep María ‘Pepe’ Martí e Tim Tramnitz. Oficialmente, não se sabe se outros pilotos serão afetados, mas em agosto passado Christian Horner explicou que a Red Bull está “a apostar um pouco mais nos jovens. Temos muitos pilotos na Fórmula 2 este ano, penso que isso pode ser reduzido e talvez possamos dar mais atenção às fórmulas de iniciação”.

Foto: Herman Berger / Red Bull Content Pool