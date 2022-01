De piloto de Esports a piloto da Fórmula 2 | AutoSport

Foi anunciado ontem pela Charouz Racing System como piloto da equipa o primeiro sim racer a chegar à Fórmula 2, Cem Bölükbasi.

Depois de ter iniciado a sua carreira na F1 Esports e de ter passado os últimos anos em campeonatos de Sportscars e monolugares, o piloto turco vai agora estrear-se na F2, tornando-se o primeiro piloto da sua nação, e do mundo das corridas de simulação, a chegar à série. Entre 2017 e 2018 Bölükbasi foi piloto da F1 ESports, chegando a ser piloto da equipa Toro Rosso, passando a competir em algumas corridas no GT4 European Championship em 2019. Nos dois anos seguintes competiu a tempo inteiro nos GT4, obtendo duas vitórias na categoria Pro-Am e em 2021 competiu na Fórmula 3 asiática e no Open EuroFormula onde venceu duas corridas.

Após este trajeto, Bölükbasi completou o teste de pós-temporada da F2 até ser escolhido pela estrutura checa como seu piloto a tempo inteiro em 2022. “Trabalhei tanto para conseguir uma oportunidade como esta”, disse Bölükbasi após o anúncio. “Antes de mais, quero agradecer à Charouz por depositar a sua confiança em mim, farei o meu melhor para a honrar. Obviamente mal posso esperar para entrar no carro para as sessões de testes, depois do meu primeiro contacto num velho carro de GP2 no final do ano passado. É o mais perto que se pode chegar de um carro de Fórmula 1 e estou totalmente determinado a dar os meus 110% para aprender a dominá-lo e a provar o meu potencial como piloto”.