Corrida perfeita de Martins, título para Fornaroli na Fórmula 2
Victor Martins dominou a corrida principal do GP de Fórmula 2 em Lusail e garantiu a vitória na prova, enquanto Leonardo Fornaroli assegurou o título de campeão de 2025 ao finalizar em segundo lugar, consolidando uma vantagem irremovível antes da ronda final em Abu Dhabi. Alexander Dunne completou o pódio, num fim de semana marcado por estratégias apuradas e uma luta equilibrada entre os principais protagonistas do campeonato.
Martins arrancou melhor do que Fornaroli e assumiu a liderança logo na travagem para a Curva 1, enquanto Alexander Dunne subia a quarto na luta com Oliver Goethe. O francês rapidamente impôs o seu ritmo, assinando a volta mais rápida inicial e abrindo 1,7 segundos de margem ao fim da terceira volta, com Fornaroli a queixar‑se do comportamento dos pneus macios no rádio da Invicta Racing.
Com o pelotão ainda compacto, Dunne ultrapassou Roman Stanek para terceiro, confirmando dificuldades da Invicta com o composto macio. A janela de paragens abriu na volta 6 e Fornaroli, Dunne, Sebastián Montoya, Richard Verschoor e Joshua Duerksen trocaram para pneus duros, com Martins a responder uma volta depois. Apesar de uma paragem lenta, o líder conseguiu regressar à pista à frente dos seus rivais diretos.
Enquanto isso, Dino Beganovic liderava o grupo em estratégia alternativa, alargando a vantagem sobre Arvid Lindblad para mais de sete segundos ao fim da volta 10, antes de mais tarde trocar para macios. Na luta pela liderança efetiva, Fornaroli e Dunne encurtavam distâncias para Martins, com o italiano a aproximar‑se até à zona de DRS na segunda metade da corrida.
Um Safety Car na volta 15, motivado pela paragem em pista de Goethe, baralhou as contas e trouxe novas penalizações: Dunne e Nikola Tsolov receberam cinco segundos por unsafe release nas boxes. No recomeço, Martins subiu rapidamente até ao grupo da frente, mas encontrou resistência de Laurens van Hoepen, o que permitiu nova aproximação de Fornaroli. Lindblad, em pneus macios, também surgiu em destaque, até o desgaste começar a penalizar os pilotos de estratégia agressiva.
Nas voltas finais, com Beganovic, Luke Browning e John Bennett já de regresso às boxes para a derradeira troca de pneus, a luta pela vitória ficou resumida a Martins e Fornaroli. O francês geriu a margem com frieza, mantendo cerca de 1,1 segundos de vantagem até à bandeira de xadrez, garantindo os 25 pontos da vitória, enquanto Dunne consolidava o último lugar do pódio, construindo o suficiente para neutralizar a penalização de cinco segundos.
Título decidido e contas do campeonato
Com o segundo lugar em Lusail, Fornaroli chegou aos 211 pontos e assegurou matematicamente o título, abrindo 41 pontos de avanço sobre Jak Crawford e Verschoor, já impossível de recuperar na derradeira ronda. Browning segue quarto com 162 pontos, com Dunne a fechar o top 5 em 149.
Entre as equipas, a Invicta Racing lidera com 296 pontos, mas Hitech TGR (261) e Campos Racing (239) ainda mantêm hipóteses de conquistar o título de construtores em Yas Marina. DAMS Lucas Oil é quarta com 196 pontos, enquanto a MP Motorsport surge em quinto, com 193.
No top 10 da corrida, atrás do trio do pódio terminaram Lindblad, Montoya, Verschoor, Tsolov, Stanek, Beganovic e Browning. Beganovic ainda assinou a volta mais rápida em 1:38.516 na volta 29, garantindo também o ponto adicional correspondente.
Visivelmente satisfeito, Martins sublinhou o trabalho de fundo da ART: explicou que o fim de semana anterior não fora ideal, mas que a equipa analisou em detalhe o comportamento do carro, tanto em qualificação como em corrida, permitindo‑lhe controlar o ritmo do início ao fim. O francês aponta agora a Abu Dhabi com o objetivo de repetir a fórmula: forte em qualificação e novamente na luta pela vitória na corrida principal.
FOTO F2/Formula MotorSport Limited
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI