Como está o plantel da Fórmula 2

Com a confirmação de Dan Ticktum na Carlin ficou a conhecer-se um pouco melhor o plantel da Fórmula 2 em 2021. Já eram conhecidas diversas mudanças a nível do line-up de pilotos. Oscar Piastri, vencedor da Fórmula 3 em 2020, subiu à Fórmula 2, vai para a Prema Racing, equipa com a qual alcançou o título da Fórmula 3. Preenche o lugar deixado vago por Mick Schumacher, que como se sabe rumou à Haas na Fórmula 1. O piloto da Fórmula 3, Lirim Zendeli ruma também à F2, com a MP Motorsport onde substitui Felipe Drugovich, que deixou a equipa para se juntar à UNI-Virtuosi, onde, por sua vez substitui o segundo classificado na competição em 2020, Callum Ilott, que deixou o campeonato para se tornar um piloto de testes da Ferrari. Nikita Mazepin e Yuki Tsunoda graduaram-se para a Fórmula 1 com a Haas e AlphaTauri, respetivamente, deixando lugares vagos na Hitech Grand Prix e Carlin, que confirmou agora Ticktum.



Ralph Boschung regressa para uma época a tempo inteiro com a Campos Racing, a equipa com que correu na sua primeira temporada de Fórmula 2 em 2017. Sean Gelael deixa a Fórmula 2, após cinco anos no campeonato, rumando à Jota Sport no Mundial de Endurance, abrindo um lugar na DAMS para Jüri Vips, que substituiu Gelael, quanto este se lesionou nas costas em 2020. Vips vai para a Hitech Grand Prix, onde fará parelha com Liam Lawson. Pedro Piquet deixou o seu lugar na Charouz Racing System e deixou a Fórmula 2, após um ano na competição, alegando razões financeiras. A HWA Racelab troca os seus dois pilotos, com Alessio Deledda e Matteo Nannini a ser as ovidades. Nannini irá combinar a sua campanha de Fórmula 2 com uma participação igualmente na Fórmula 3. Artem Markelov, que conduziu para a HWA Racelab em 2020, deixou a equipa e o campeonato.

Eis o plantel de momento:

Prema Racing: Robert Shwartzman e Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: TBA e Felipe Drugovich

Carlin: Dan Ticktum e Jehan Daruvala

Hitech Grand Prix: Liam Lawson e Jüri Vips

ART Grand Prix: TBA/Théo Pourchaire

MP Motorsport: TBA/Lirim Zendeli

Charouz Racing System: TBA/TBA

DAMS: TBA/Marcus Armstrong

Campos Racing: Ralph Boschung/TBA

HWA Racelab: Matteo Nannini/Alessio Deledda

Trident: TBA/TBA