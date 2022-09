Campeão de Fórmula 2, Felipe Drugovich: “é um sonho tornado realidade” | AutoSport

O campeão da Fórmula 2 de 2022 é o piloto brasileiro Felipe Drugovich, que apesar de ter abandonado a corrida sprint de Monza, fechou as contas do título, tal a diferença pontual para o segundo classificado, Théo Pourchaire, ainda com a corrida principal de amanhã e a ronda final em Abu Dhabi para se realizarem.

Aos 22 anos e na sua terceira época no campeonato FIA de Fórmula 2, Drugovich conquistou o título, afirmando não ter palavras para descrever as emoções que sentia no final da corrida de sprint e a confirmação da conquista.

“Não tenho palavras para descrever o que sinto agora”, disse Drugovich. “Quando somos crianças e queremos ser pilotos de Fórmula 1, não sabemos como é difícil ser campeão na Fórmula 2 e agora isso acontecer é um sonho tornado realidade. Estou muito contente”.

Segundo o piloto, o segredo para a conquista foi a consistência durante toda a época. Até agora, e ainda faltam 3 corridas para o final da temporada, o piloto brasileiro conquistou 5 vitórias (4 em corridas principais e uma na sprint) e um total de nove pódios. “Tentei ser consistente este ano, ter ritmo em todas as corridas. Conseguimos fazer isso e fechar o campeonato tão cedo, é ótimo”, assegurou Drugovich quando questionado sobre o segredo para esta conquista.

O piloto brasileiro acrescentou ainda que se sentiu “mais confiante” durante a época e que cresceu como piloto “desde o ano passado e é muito especial ter conseguido reunir tudo e vencer”.