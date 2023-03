BWT e Alpine alargam a parceria à Academia Alpine | AutoSport

A Alpine anunciou que o patrocinador principal da equipa, a BWT, vai alargar a sua colaboração estratégica para além da Fórmula 1, passando a apoiar também a Academia Alpine e os jovens pilotos do programa. Assim, o grupo económico austríaco vai ser parceiro do programa que tem nove jovens no quadro nesta temporada, divididos entre Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, EuroFórmula, karting e F1 Academy, a série exclusivamente para pilotos femininas que se estreia em 2023 e será dirigida por Susie Wolff.

Em linha com o seu anúncio de apoio à Academia Alpine, a decoração do carro de Fórmula 1 da equipa BWT Alpine F1 – o A523 – será transferida para todos os nove jovens pilotos. A pintura cor rosa fará assim parte dos monolugares, fatos dos pilotos e equipamento das equipas.