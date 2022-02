F1: Mercedes assina com jovem piloto espanhola | AutoSport

A Mercedes assinou pela primeira vez com uma jovem piloto. Luna Fluxa é a mais recente contratação da Mercedes e a primeira piloto a entrar no programa da marca. A piloto espanhola irá competir no karting na classe OK Junior para 2022.

Frederik Vesti irá permanecer no programa após duas temporadas na Fórmula 3, mudando-se para a Fórmula 2 onde irá competir com a ART Grand Prix. Andrea Kimi Antonelli irá subir à F4 italiana depois de se juntar à Mercedes em 2019, enquanto Paul Aron mantém o seu lugar e permanece na Formula Regional European Championship por mais um ano. Yuanpu Cui continuará a correr no karting, tal como Alex Powell, que está pronto a passar para OK a tempo inteiro este ano. O britânico Daniel Guinchard completa a lista e competirá na britânica F4.