F1 Academy, Jidá: ‘Bis’ de Doriane Pin na ronda de abertura | AutoSport

Doriane Pin foi a principal protagonista da jornada de estreia da F1 Academy, que decorreu em Jidá, na Arábia Saudita, juntamente com o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e o Campeonato FIA de Fórmula 2. A piloto apoiada pela Mercedes e aos comandos do monolugar da Prema Racing, assegurou o triunfo em ambas as corridas do fim de semana.

Doriane Pin assegurou a vitória na corrida da F1 Academy na abertura da época em Jidá, batendo Abbi Pulling, da Rodin Motorsport. Depois de dominar a qualificação, Pin manteve a liderança a partir da pole position, aumentando gradualmente a diferença para a adversária. Pulling realizou a volta mais rápida, reduzindo a diferença para menos de um segundo. Apesar da pressão de Pulling, Pin manteve-se firme para vencer a corrida. Maya Weug, também da Prema Racing, completou o pódio. Na segunda corrida, Pin continuou onde parou na corrida 1, liderando a partir da pole e evitando a pressão de Pulling. A corrida registou incidentes com Lola Lovinfosse, Chloe Chambers, Lia Block e Jessica Edgar. Apesar de dois períodos de safety car, Pin manteve a compostura, trocando as voltas mais rápidas com Pulling.

Pin está a ser investigada por ter recebido a bandeira axadrezada duas vezes, depois de não ter sido avisada que a corrida tinha terminado e não reduzindo a velocidade. Ainda assim, o triunfo está nas mãos de Pin, com Abbi Pulling e Maya Weug juntaram-se novamente a ela no pódio.

Foto: Jiri Krenek/Mercedes