F1 Academy, China: Nina Gademan e Emma Felbermayr foram protagonistas

Nina Gademan e Emma Felbermayr começaram a temporada da F1 Academy com um triunfo cada, no circuito Internacional de Xangai, palco da ronda inaugural da competição 100% feminina.

Gademan iniciou da melhor forma a temporada ao vencer a primeira corrida do fim-de-semana em Xangai. A piloto da Alpine partiu da pole position da grelha invertida e liderou todas as voltas, controlando a pressão de Natalia Granada, que garantiu o primeiro pódio na sua estreia em monolugares.

Granada manteve-se próxima durante toda a corrida, mas nunca conseguiu aproximar-se o suficiente para lançar um ataque decisivo. Mais atrás, a luta pelo terceiro lugar foi intensa e acabou por ser decidida apenas nas voltas finais.

Starting the year strong. Our first podium of 2026. 🤩 Nina Gademan took the win, Natalia Granada finished P2 in her debut race, and Emma Felbermayr secured Audi’s first podium on an F1 weekend. 👏#F1ACADEMY #CHINESEGP pic.twitter.com/jFy8u4tvoa — F1 Academy (@f1academy) March 14, 2026

Emma Felbermayr protagonizou uma recuperação decisiva ao ultrapassar Rafaela Ferreira na última volta, assegurando o terceiro lugar e o primeiro pódio da Audi num fim-de-semana de Grande Prémio da categoria.

A corrida ficou também marcada por vários incidentes no pelotão. O contacto entre Mathilda Paatz e Shi Wei obrigou a piloto ligada à Aston Martin a parar nas boxes para trocar a asa dianteira, enquanto um toque entre Alba Larsen e Felbermayr resultou em danos no monolugar da piloto dinamarquesa, que perdeu rendimento e várias posições.

Um período de Safety Car eliminou a vantagem construída por Gademan, mas a neerlandesa executou um relançamento perfeito e voltou a distanciar-se ligeiramente de Granada, mantendo o controlo até à bandeira de xadrez.

Corrida 2

A segunda corrida do fim-de-semana teve uma vencedora diferente. Emma Felbermayr confirmou o excelente momento e conquistou a vitória após um final muito disputado, batendo Alisha Palmowski por apenas dois décimos de segundo.

A corrida começou com Alba Larsen a assumir a liderança logo na largada, ultrapassando Palmowski, que partia da pole position. No entanto, após um período de Safety Car provocado por um acidente entre Esmee Kosterman e Jade Jacquet, a piloto da Ferrari cometeu um erro no relançamento e perdeu o comando da prova.

How the Top 10 crossed the line in Race 2️⃣ #F1ACADEMY #CHINESEGP pic.twitter.com/zsJxNGB4mU — F1 Academy (@f1academy) March 15, 2026

Felbermayr aproveitou a situação para assumir a liderança e resistiu à pressão de Palmowski até ao final, garantindo assim a segunda presença no pódio no mesmo fim-de-semana e um triunfo importante para a Audi.

Palmowski terminou na segunda posição, enquanto Payton Westcott completou o pódio ao assegurar o terceiro lugar.

Nina Gademan foi quarta classificada, seguida por Ella Lloyd e Rafaela Ferreira. Lisa Billard terminou em sétimo, enquanto Alba Larsen conseguiu recuperar até ao oitavo lugar depois do erro no relançamento. Megan Bruce e Ava Dobson fecharam a zona pontuável.