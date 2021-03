Exclusive Test Day coloriu Circuito do Estoril

Fotos by Rui Reis Foto

O Circuito do Estoril recebeu o Exclusive Test Day da Race Ready, onde marcaram presença carros modernos e Clássicos de diversas competições. Entre eles, o Mercedes AMG GT4 da Sports&You guiado por Carlos Vieira. Gustavo Moura guiou o bonito Alfa Romeo Alfa Romeo 156 S2000 WTCC.

Para além disso, marcaram ainda presença os carros da Monteiros Competições, com Zdenek Chovanec a guiar um Skoda Octavia STCC, Ferrari 430 e Ferrari 458 Challenge. A Veloso Motorsport levou um Audi RS3 LMS TCR para Jorge e Pedro Silva e podemos ainda ver um Aston Martin GT4 de Fernando Soares, Porsche Cayman GT4, de Andrius Zamatis e o Porsche 996 GT2 de Carlos Barbot, entre outros. Estão ainda presentes muitos Clássicos, cerca de três dezenas. Portanto, dia em cheio no Autódromo do Estoril. Veja algumas das melhores imagens do evento.