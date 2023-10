Ex-Pilotos de F1 passaram pelo Estoril: Fittipaldi, Barrichello e Montoya… | AutoSport

No passado fim de semana no Estoril, o Racing Weekend, englobou várias competições, entre elas a F4 espanhola e o Eurocup-3, e nesse contexto estiveram no Estoril Rubens Barrichello, Emerson Fittipaldi a acompanhar os filhos, bem como Juan Pablo Montoya, que estava com a equipa Drive X.

O trio espalhou simpatia, muitas selfies foram tiradas, pois foram muitos os que ficaram surpreendidos com tão ilustres presenças, que são sempre de registar quando passam pelo nosso país.

A F4 espanhola é uma competição muito equilibrada, com bons jovens pilotos, certamente, uma das mais competitivas séries dos monolugares F4 e que serve de rampa de lançamento para outras. No caso da ronda portuguesa, o pelotão esteve sempre muito compacto. Serve como exemplo, o facto de 23 dos 34 pilotos terem terminado o primeiro treino cronometrado separados por menos de 1 segundo…

Quanto aos vencedores das 3 corridas disputadas da F4, Théophile Naël dominou e triunfou na corrida 1 da ronda lusa, alcançando a sua à sétima vitória da temporada na segunda corrida do fim de semana, num grande ano do jovem piloto na categoria. Depois de transformar duas pole position em duas vitórias, Naël não terminou a última prova, que foi vencida por Enzo Deligny.

Em pista, no mesmo pelotão de Emo Fittipaldi, filho de Emerson, no Eurocup-3 – na temporada de estreia da série onde competem os Tatuus F3 – esteve o campeão de 2021 e 2023 da Indycar Alex Palou.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI. Em baixo, a classificação da Fórmula 4 Espanha.

FOTOS Rui Reis