Euroformula Open: Época começa no Estoril e passa por Pau | AutoSport

GT Sport anunciou ontem uma versão revista do calendário de 2022 do Euroformula Open. A principal novidade é a inclusão de uma ronda adicional, o GP de Pau, que se realiza de 8 a 9 de maio. O Euroformula Open junta-se assim, ao WTCR na visita ao icónico circuito citadino francês. O Euroformula já visitou Pau em 2019, numa edição memorável ganha por Billy Monger, mas o evento teve de ser cancelado em 2020 e 2021 devido à pandemia. Em 2022, o evento terá um formato ligeiramente diferente, com duas corridas em vez de três e a corrida de domingo será designada por “79º Grande Prémio de Pau”.

As outras alterações ao calendário do Euroformula Open 2022 incluem uma mudança de circuito para a primeira jornada do ano, prevista para 1 de maio. O ano começa no Estoril e não em Portimão, como estava anteriormente planeado. O Euroformula faz cartaz no Autódromo Fernanda Pires da Silva com o GT Open.

Calendário:

16 e 17 março: Barcelona, testes de inverno

1 maio: Estoril

8 maio: Grand Prix de Pau

22 maio: Paul Ricard

19 junho: Spa-Francorchamps

10 julho: Hungaroring

4 setembro: Imola

11 setembro: Red Bull Ring

25 setembro: Monza

16 outubro: Barcelona-Catalunha