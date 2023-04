Eurocup Twingo: Manuel Fernandes Jr. representa Portugal | AutoSport

A Eurocup Twingo decorre este fim de semana no circuito de Hungaroring e Portugal vai estar representado. O piloto Manuel Fernandes Jr. encara este novo desafio, entrando numa competição europeia. O piloto português já esteve em pista ontem para os treinos livres, mas hoje já vai ser a doer.

O piloto falou das expetativas para este fim de semana de adaptação a uma nova realidade:

“Vai ser um desafio novo. Este ano decidi, com os meus patrocinadores (Wigge e Feeldouro) partimos para outros voos, e o campeonato Eurocup – Twingo foi a escolha perfeita. Começamos esta aventura este fim‑de‑semana no circuito de Hungaroring. Vai ser uma experiência totalmente nova, carro novo, circuito novo. São cerca de 30 carros em que o andamento é todo idêntico, por isso não será fácil prever um resultado. Vou estar integrado numa das melhores equipas do campeonato que não necessita de apresentações, a Lema. Amanhã vou rodar pela primeira vez num treino privado. Sou o único português e espero representar o melhor possível o nosso país.”