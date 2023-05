Eurocup Twingo: Fim de semana agridoce para Manuel Fernandes Jr. | AutoSport

A Eurocup Twingo começou no fim de semana passado e contou com representação lusa. Manuel Fernandes Jr. iniciou o seu novo desafio com um Twingo preparado pela Lema Racing. O palco da estreia foi em Hungaroring onde houve bons momentos e maus momentos.

O motor da máquina francesa deu dores de cabeça ao longo do fim de semana e condicionou a participação do piloto luso. Mas o pior estava para acontecer, pois na corrida 1, um toque atirou Manuel Fernandes Jr. para fora de pista. Não era o começo ambicionado, mas na corrida 2, o piloto de Vila Real mostrou a sua qualidade e, largando de último (25º), conseguiu alcançar o oitavo lugar, numa bela recuperação. O piloto fez o balanço do primeiro fim de semana nesta competição:

“Foi um fim‑de‑semana com sabor agridoce. Logo nos treinos livres percebi que algo se passava com o motor. Após várias tentativas conseguiram resolver alguns problemas. No início da qualificação estava o piso húmido e eu consegui estar em primeiro na tabela de tempos, mas no final começou a secar e passei para quinto. Os problemas do motor continuavam e perdia mais de 10km/h para os outros carros. Na corrida um, logo na segunda curva, quando seguia em sexto, outro concorrente bateu-me forte e tive de desistir. Para a corrida 2 parti de último (25º) e consegui recuperar até oitavo. Soube a vitória porque mais uma vez o motor não estava a ajudar. Ficou com o compromisso da equipa mudar o motor para a próxima corrida que se disputa em Imola nos dias 1/2 julho. Agora é pensar já no próximo fim‑de‑semana na KIA Gt cup onde vou estar aos comandos do KIA Ceed, em Portimão”.