Euro NASCAR: Miguel Gomes em luta pelo troféu Legend na última ronda da época | AutoSport

O piloto português Miguel Gomes pode triunfar na categoria Legend na Euro NASCAR, que chega à sua jornada final este fim de semana no circuito de Grobnik, na Croácia. Duas corridas com pontos a dobrar em cada uma das divisões, que podem alterar bastante as contas do campeonato e dos troféus das várias categorias. Gomes, pelo segundo ano a representar Portugal na Euro NASCAR 2 chega às finais em 13º da geral e 3º da categoria Legend.

Já com a informação de que o seu colega de equipa, em 2º na Legend, não vai participar, Gomes precisa de ultrapassar a desvantagem de 28 pontos em relação ao atual líder, Melvin De Groot.

Com pontos a dobrar tudo é possível e o português promete lutar pelo 1º lugar da Legend até ao fim. Na luta pelo título da Euro NASCAR 2 adivinha-se também uma luta intensa entre Alberto Naska e Liam Hezemans, separados apenas por 13 pontos. Já na Euro NASCAR Pro a luta está ainda mais renhida, com Alon Day a liderar, mas apenas com 6 pontos de vantagem em relação a Gianmarco Ercoli e 8 para Alexander Graff.

Um fim-de-semana recheado de emoções e 4 corridas que podem ser acompanhadas em direto no canal Youtube da Euro NASCAR – e ainda onboard a partir Camaro #46 do português.

29 de Outubro

9h10 Qualificação

11h45 Euro NASCAR PRO Final 1

15h10 Euro NASCAR 2 Final 1

30 de Outubro

9h10 – Euro NASCAR 2 Final 2

12h45 – Euro NASCAR PRO Final 2

