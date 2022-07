Euro NASCAR, Itália: Miguel Gomes entre os 15 primeiros em Vallelunga | AutoSport

Duas corridas com resultados muito diferentes para Miguel Gomes em mais uma ronda da Euro NASCAR. A competição rumou este fim de semana até Itália, para a terceira jornada dupla da temporada, no circuito de Vallelunga. Miguel Gomes, a fazer a sua segunda época na Euro NASCAR 2, arrancou de 16º para a primeira corrida mas problemas de transmissão ditaram o abandono logo na volta inicial. Foi o primeiro abandono em corrida devido a problemas mecânicos desde que se juntou à equipa alemã Marko Stipp Motorsport, em 2021.

Para a segunda corrida, com a grelha definida pelos melhores tempos da primeira, o piloto português teve que arrancar de 27º. O plano era recuperar o máximo nas voltas iniciais e aproveitar da melhor forma os eventuais recomeços de corrida, já que nas anteriores tinham havido vários incidentes com entrada de safety car. Desta feita não houve nenhum mas ainda assim Gomes conseguiu recuperar 12 posições, até ao 15º lugar final e 3º na categoria Legend.

A Euro NASCAR volta no dia 3 de setembro para a quarta jornada dupla, desta vez em Most, República Checa.https://youtu.be/PXH2LlFETjk

Foto: Marko Stipp Motorsport/Klemen Sofric