Euro NASCAR 2, República Checa: Mais um top 10 para Miguel Gomes | AutoSport

As férias de verão terminaram na NASCAR Euro Series. O Autodrom Most recebeu a 3ª edição do GP NASCAR República Checa com o piloto português Miguel Gomes na grelha da Euro NASCAR 2.

O piloto português conseguiu novo top 10 na jornada dupla da Euro NASCAR 2, este fim-de-semana no circuito de Most. Para a primeira corrida o piloto português arrancou de 18º e conseguiu recuperar até 10º. Já nas voltas finais Gomes foi tocado, acabando por fazer pião e descer para 17º. No recomeço, Gomes conseguiu tirar o melhor partido dos incidentes à sua frente para recuperar até 12º. Na segunda corrida, depois de arrancar de 16º, Gomes conseguiu subir até 10º, o seu terceiro top 10 da temporada, e ficou ainda no 2º lugar da categoria Legend depois de uma luta intensa com Sokolovski, o seu companheiro de equipa da Marko Stipp Motorsport.

A Euro NASCAR volta no dia 8 de outubro para a quinta jornada dupla na Bélgica, na pista de Zolder.

Foto: Marko Stipp Motorsport / Klemen Sofric