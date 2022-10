Euro NASCAR 2: Miguel Gomes terminou época com acidente violento | AutoSport

O piloto português Miguel Gomes, a fazer a sua segunda temporada na Euro NASCAR 2 ao volante do Camaro #46 da Marko Stipp Motorsport, acabou a época da pior maneira com um acidente forte à entrada da reta da meta do circuito de Grobnik, na corrida final este Domingo. O piloto tinha iniciado a ultrapassagem ao veterano Michael Bleekemolen mas este, com problemas de motor, alegadamente não se apercebeu da manobra, ‘fechando a porta’ ao português quando ambos estavam a passar pela barreira de pneus à entrada das boxes. O impacto forte nos pneus, já a grande velocidade, fez com que o camaro #46 batesse várias vezes no muro das boxes de forma descontrolada e ditou o abandono, ainda nas voltas iniciais da corrida.

A jornada na Croácia não tinha começado bem, já na sexta-feira problemas eléctricos impediram o Camaro #46 de participar numa das duas sessões de treinos. Para a primeira final Gomes qualificou-se em 15º mas acabou por ter uma corrida atribulada. Depois de uma travagem queimada o português foi à gravilha e acabou por embater numa barreira de pneus. Com pontos a dobrar nas duas corridas finais as aspirações de Gomes alcançar o título da categoria Legend ficaram assim comprometidas com 2 DNF. O piloto acabou a temporada na 16ª posição da geral e 4º da categoria Legend.

Na geral da Euro NASCAR 2 a luta foi renhida e o título só ficou decidido na corrida final, com Liam Hezemans a bater Alberto Naska que tinha liderado os pontos durante todo o ano. Na Euro NASCAR Pro o título também só ficou decidido nas voltas finais da 2ª corrida, depois de uma saída de pista de Gianmarco Ercoli que liderada a corrida e o campeonato. Alon Day acabou por voltar à liderança dos pontos e conquistar o seu 4º título da categoria principal da Euro NASCAR.

A Euro NASCAR volta em 2023 com um evento especial, a primeira corrida com este tipo de carros na neve, a 3 e 4 de março na Finlândia. A temporada começa novamente em Valência no dia 6 de maio.

Foto: Marko Stipp Motorsport / Klemen Sofric