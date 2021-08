Euro NASCAR 2, Miguel Gomes: Primeiro top 10 e vitória na categoria Rookie | AutoSport

Miguel Gomes, ao volante do Camaro número 46 da equipa Marko Stipp Motorsport, conseguiu terminar pela primeira vez nos dez primeiros e garantiu a sua primeira vitória na categoria Rookie, este fim-de-semana em Most (República Checa), na segunda corrida da jornada dupla da Euro NASCAR 2.

Na primeira corrida, disputada à chuva no sábado, esteve em 10º até às voltas finais, mas depois de ter sido tocado duas vezes, e feito pião numa delas, acabou em 13º.

Na segunda corrida, no domingo, e após intensa luta com o líder da categoria Rookie e com o seu companheiro de equipa, acabou em 9º da geral, conseguindo assim, a sua primeira vitória da categoria. O piloto português conquistou ainda um pódio na categoria Legend.

Gomes, a fazer a sua temporada de estreia numa série oficial da NASCAR, ocupa agora a 14º posição na geral e é 2º na categoria Rookie. A próxima jornada da competição será em Grobnik, na Croácia, a 18 de Setembro.

Foto: Bart Dehaese