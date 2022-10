Euro NASCAR 2: Fim de semana atribulado para Miguel Gomes em Zolder | AutoSport

Miguel Gomes completou mais uma jornada dupla da Euro NASCAR 2 no fim de semana passado em Zolder, a última da temporada regular antes das finais na Croácia. Depois do ano passado ter tido aqui o seu primeiro abandono, este ano voltou a não ficar isento de problemas.

Para a primeira corrida Gomes arrancou de 15º, com o seu companheiro de equipa, Yevgen Sokolovski, imediatamente atrás no Camaro 48. Ambos em competição direta pela liderança da categoria Legend, adivinhava-se uma luta intensa que se confirmou em pista. Depois de ter sido ultrapassado nas voltas iniciais Gomes voltou a ultrapassar Sokolovski depois do primeiro recomeço de corrida, mas um toque forte entre ambos, à saída de segunda chicane, ditou o abandono de Gomes, o segundo da temporada.

Pelo regulamento, os pneus usados têm que ser os mesmos para a qualificação e para as duas corridas e quando algum fura deve ser substituído por pneus usados de corridas anteriores. Como um deles furou no acidente de sábado, Gomes teve que arrancar para a segunda corrida de 17º e na frente com os pneus usados na jornada anterior em Most. Ainda assim o piloto português conseguiu recuperar até 12º e ocupa agora o 13º lugar da geral e 3º da categoria Legend.

A próxima e última jornada dupla será no circuito de Grobnik, na Croácia a 29 e 30 de outubro. Com pontos a dobrar e classificações muito próximas na geral, e nas várias categorias, adivinham-se corridas intensas.

Foto: Marko Stipp Motorsport / Klemen Sofric