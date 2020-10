ETCR – Taça do Mundo de Carros Elétricos de Turismo em estreia

Este fim-de-semana marca a estreia de uma nova competição: o FIA ETCR, a Taça do Mundo de Carros Elétricos de Turismo. A cidade de Copenhaga, na Dinamarca, foi a eleita para o lançamento desta nova competição destinada a revolucionar o conceito de automobilismo. Para além de contar com um sistema de competição diferente é também amiga do ambiente. O ETCR dá a oportunidade às principais marcas de revelarem ao mundo os seus veículos elétricos mais recentes, numa altura de grandes mudanças na indústria automóvel. O resumo da corrida pode ser visto na próxima terça-feira, 13 de outubro, às 23:30h, no Eurosport 1.