ETCR: Mikel Azcona impressionado com o Cupra e-Racer

Mikel Azcona experimentou as sensações do Cupra e-Racer em Vallelunga e ficou impressionado com a nova máquina.

O piloto espanhol testou o carro pela primeira vez, ao partilhar as tarefas de desenvolvimento com o compatriota Jordi Gené durante três dias em pista.

A dupla de pilotos completou um total de 450 km durante o teste.

“O meu primeiro dia ao volante do CUPRA e-Racer foi muito especial”, disse Azcona. “A potência que tem é incrível. Consegui conduzi-lo durante mais de 200 quilómetros, com o objetivo de o conhecer o mais rapidamente possível e de me preparar para o início desta nova era do automobilismo”.

Os testes continuarão em Vallelunga no final deste mês.