ETCR: Mattias Ekstrom junta-se à Cupra

A Cupra foi a primeira marca a comprometer-se para a primeira temporada do Pure ETCR. Esta marca também foi a primeira a anunciar o conceito do ETCR, o Cupra e-Racer, no final de 2018.

Como pilotos, a Cupra vai contar com o bicampeão do DTM, Mattias Ekstrom, que vai fazer parte da equipa da Cupra no Pure ETCR, juntando-se a Jordi Gene.

“Estou muito contente por fazer parte deste projeto. O primeiro evento em Goodwood vai ser muito bom.” – disse Ekstrom.