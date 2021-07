ETCR: Expansão para competições nacionais e regionais em andamento | AutoSport

As competições de veículos 100% elétricos continuam a crescer e com o ETCR a dar os primeiros passos e a expansão para competições locais é já uma realidade que veremos em breve.

O futuro do ETCR passa pelo crescimento da categoria, seguindo a estratégia adotada pela categoria TCR e que se tem revelado um sucesso. Depois do lançamento do PURE ETCR, marcando o início das corridas de carros de turismo movidos por energia elétrica, a WSC (World Sports Consulting) está agora focada em criar séries regionais e nacionais. E o primeiro passo para alcançar esse objetivo será promover o ETCR Europa, dinamizando a cooperação entre a WSC e a TCR Euro Series Ltd que já faz com êxito a gestão da série TCR Europe.

“O automóvel está a mudar e o automobilismo, logicamente, segue as orientações da indústria”, disse Paulo Ferreira, CEO da TCR Euro Series. “Hoje, a tendência é para as energias alternativas e tendo em conta o interesse que o evento de Vallelunga despertou entre as partes interessadas, pretendemos oferecer a todas as equipas de clientes a oportunidade de fazerem parte desta nova realidade do desporto automóvel”.

“O plano é começar no inverno, entre novembro de 2022 e março de 2023. Obviamente, não podemos começar com sete eventos, como o TCR Europe, pelo que a ideia para a época inaugural será ter quatro eventos. Estamos, também, a considerar a ideia de partilhar os custos com a última ronda do TCR Europe de 2022 e ainda a temporada de 2023. Um dos pontos cruciais é o custo do carro que será revelado no final de setembro. No entanto, depois de falar com Marcello Lotti, já sei que será surpreendentemente acessível”, acrescentou.

Entretanto, o presidente do WSC, Marcello Lotti, comentou: “Estamos muito satisfeitos, porque o Paulo é um membro de longa data da família TCR. É também importante salientar que, além disso, já estamos a trabalhar para criar séries de ETCR no Médio Oriente e em África, durante o mesmo período de inverno 2022/2023, abrangendo toda a região EMEA [2,2 biliões de pessoas]”.

Por seu turno, o diretor da ETCR, Maurício Slaviero, considerou: “Estes planos enquadram-se na nossa estratégia de construir uma pirâmide ETCR, com o PURE ETCR no topo e a base formada por séries regionais e nacionais. Estamos também em negociações para organizar o ETCR Ásia e América. Na verdade, tudo já tinha sido corrigido para iniciar o ETCR Asia em 2023, mas a pandemia COVID-19 está a condicionar este calendário”.

Resta saber que formato será aplicado nas competições regionais e nacionais, uma vez que o PURE ETCR tem um formato muito específico. É provável que o formato adotado seja o de corridas regulares de forma a facilitar a logística para as competições e equipas. Outro dos fatores fundamentais serão os custos dos carros. O sucesso do TCR baseia-se nos custos controlados da competição, quer pelo limite de preço dos carros, quer pela forma como as equipas podem rentabilizar os investimentos, podendo correr em várias competições. Mas certamente que carros tão recentes e com tecnologia tão nova não poderão ter o mesmo custo que os TCR convencionais. É mais um passo arrojado mas que mostra bem que o desporto motorizado caminha cada vez mais rapidamente a eletrificação