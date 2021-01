ETCR – Competição elétrica mostrou-se em Daytona

Pela primeira vez na história de Daytona, foi dada uma volta num veículo 100%. Augusto Farfus esteve ao volante do Hyundai Veloster N ETCR numa primeira amostra da competição em solo americano.

O ETCR é a nova proposta da WSC para as corridas de turismos do futuro, uma competição 100% elétrica e com um formato radicalmente diferente que mistura conceitos dos turismos e do ralicross, para serem aplicados nas pistas. O ETCR está ainda em fase de desenvolvimento e promoção e teve um dos maiores palcos do mundo para mostrar a sua tecnologia.

*A demonstração fez parte da avaliação da plataforma por parte do IMSA para uma potencial nova série de corridas eletrificas. Estamos entusiasmados por fazer parte disto”, disse o presidente da IMSA, John Doonan. “Este é o tipo de momentos históricos em que queremos fazer parte tanto da família IMSA como da NASCAR”.

O presidente da WSC, Marcello Lotti, comentou: “Estamos muito orgulhosos, e ver o Hyundai Veloster N ETCR a correr a alta velocidade na oval de Daytona deu-me arrepios. O carro foi impressionantemente rápido e correu sem quaisquer problemas. Não foi fácil organizar esta demonstração com todas as restrições impostas pela pandemia. Mas valeu a pena, porque o nosso objetivo era mostrar o nosso produto e estas poucas voltas já despertaram muito interesse aqui no paddock”.

Após a demonstração um Augusto Farfus estava encantado: “Foi uma experiência única conduzir o Veloster N ETCR nesta pista que é uma das mais emblemáticas do planeta. O carro foi realmente rápido na oval, embora não tenha sido concebido para corridas neste tipo de pista, mas para corridas curtas e muito intensas. No entanto, hoje provámos que um carro ETCR também pode ter um bom desempenho numa pista como esta. Foi uma honra para mim e quero agradecer à IMSA, WSC e Hyundai Motorsport por me terem dado hoje esta oportunidade”.