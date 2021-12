ETCR: Competição 100% elétrica de turismos é agora taça do mundo | AutoSport

As corridas de automóveis de turismo entram numa era totalmente nova em 2022, à medida que o PURE ETCR evolui para o Taça do Mundo FIA ETCR – eTouring Car World Cup, com um calendário alargado de sete eventos definido para mostrar o poder da propulsão eléctrica a níveis mais elevados do que nunca.

Seguindo o interesse global na primeira série mundial de carros de turismo totalmente elétricos e multimarcas durante a sua inovadora temporada 2021, o passo para o estatuto de Taça do Mundo FIA cria uma oportunidade ainda maior para os principais fabricantes mundiais de automóveis exibirem os seus últimos carros elétricos. Acordado pela FIA Touring Car Commission e carimbado hoje pelo FIA World Motor Sport Council em Paris, o calendário, criado pelo promotor Discovery Sports Events, marca a primeira vez que pilotos e fabricantes de carros de turismo eléctricos competirão por uma taça do mundo.

FIA ETCR – eTouring Car World Cup 2022, calendário provisório:

Ronda 1: Corrida FR, Circuito de Pau-Ville, França, 6-8 de Maio

Ronda 2: Corrida TR, Circuito citadino de Istambul, Turquia, 20-22 de Maio***

Ronda 3: Corrida HU, Hungaroring, Hungria, 10-12 de Junho

Ronda 4: Corrida SP, Circuito del Jarama, Espanha, 17-19 de Junho

Ronda 5: Corrida BE, Circuito Zolder, Bélgica, 8-10 de Julho.

Ronda 6: Race IT, Autodromo Vallelunga, Itália, 22-24 de Julho*

Ronda 7: Corrida KR, Inje Speedium, Coreia do Sul, 7-9 de Outubro

*Sujeito a acordo com o promotor do circuito

**Sujeito a homologação do circuito

O formato do PURE ETCR foi completamente diferente do que os fãs de corridas de turismos estavam habituados, com uma serie de batalhas, ao estilo ralicross. Haverá novidades que serão introduzidas nos regulamentos, mas que ainda não foram anunciadas.

O foco na sustentabilidade mantém-se. Com a maior parte do calendário centrado na Europa, o transporte rodoviário será utilizado sempre que possível, enquanto o final asiático em Inje Speedium, Coreia do Sul, implicara transporte marítimo, criando 90 por cento de emissões de carbono do que a viagem equivalente via aérea. A presença dos geradores de hidrogénio da HTWO na Estação de Energia significa que o único subproduto do processo de carregamento dos carros será a água, enquanto que os pneus de corrida para todas as condições meteorológicas da Goodyear significam menos unidades terão de ser fabricadas, transportadas e eliminadas, reduzindo novamente o impacto ambiental. Para além disso, o FIA ETCR continuará a trabalhar com parceiros de sustentabilidade para registar e reduzir o impacto ambiental da série em todos os países visitados.